Cannes 2020 : avis aux fans, un festival symbolique aura bien lieu en octobre !

Joie immense devant la consécration de la jeune réalisatrice géorgienne Dea Kulumbegashvili ! Samedi soir, au palmarès du 68e Festival International du film de San Sebastian, son impressionnant 1er film, #BEGINNING, qui figure dans la Sélection officielle #Cannes2020, a remporté la Coquille d'or du meilleur film ainsi que les prix de Meilleure réalisatrice, Meilleure actrice et Meilleur scénario ! Un sans faute ! Bravo ! —– So happy for the Georgian director Dea Kulumbegashvili whose impressive 1st film: #BEGINNING , in Official Selection at #Cannes2020 , won the Golden Shell for Best Film as well as the awards for Best Director, Actress and Screenplay at the 68th San Sebastian International Film Festival ! 🎇👏 @sansebastianfes #68SSIFF @wildbunchdistribution