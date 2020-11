Capitaine Marleau : Corinne Masiero donne trop son avis politique, jugé extrême selon les téléspectateurs !

La série culte dénommée Capitaine Marleau a encore fait des ravages. Le nouvel épisode de la série a été ponctué par les remarques politiques de Corinne Masiero. Un fait qui a été largement critiqué par de nombreux téléspectateurs. Toutes ces critiques auront droit à une réponse et cela viendra bien évidemment de la réalisatrice du film Josée Dayan.

Un épisode plutôt politique que distractif… avouons-le !

La série télévisée « Capitaine Marleau » est encore revenue sur les écrans pour émerveiller les téléspectateurs. Cette fois-ci, elle a été tournée en Guadeloupe faisant apparaître les beaux décors du pays. Dans cet épisode intitulé « L’arbre aux esclaves », l’actrice principale a fait des remarques sur le passé colonial de la France. Une liberté d’expression politique qui n’a pas enchanté tout le monde. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Corinne Masiero le fait. Très engagée sur le plan politique, l’actrice n’hésite pas à modifier ses textes afin de dire les choses comme elle les ressent.

Cette manière de procédé lui a valu de nombreuses critiques. En parlant de critique, celle qui a marqué les esprits vient du chroniqueur de TPMP Benjamin Castaldi. L’ami de Cyril Hanouna a affirmé que l’actrice principale de Capitaine Marleau n’en faisait qu’à sa tête. Il continue en disant qu’elle « n’écoutait personne y compris les réalisateurs ». Une attaque qui n’a pas été sans réponse. La défenseuse de la cause des gilets jaunes a envoyé paitre tous ses détracteurs. « Qu’ils aillent se faire voir !» a déclaré Corinne Maseiro. Même si l’interprète a pu se défendre toute seule, c’est au tour de la réalisatrice Josée Dayan de s’y mettre.

Josée Dayan protège Corinne Masiero…

Invitée sur le plateau de Sud radio, Josée Dayan a donné son avis sur les répliques de Corinne. La réalisatrice a confié à Valérie Expert que les répliques de l’actrice étaient « assez contrôlées ». Elle avoue qu’elle change ses paroles à sa guise et d’ailleurs, cela a un peu contribué au succès de la série. « Elle est très engagée politiquement, elle ne le cache pas (…) » a affirmé la réalisatrice. Une chose que la réalisatrice respecte et proscrit en même temps.

« Écoutez, on est dans un personnage, ce n’est pas vous qui parlez (…) » déclarait Josée Dayan à l’actrice « à certains moments ». Et dans un rire total, elle a confié à la présentatrice la réponse de Corinne Masiero. « Coupez ce que vous voulez ! ». Cela signifie, qu’en fait, les propos de Corinne Masiero sont sous le contrôle de la régie. « Et d’ailleurs c’est assez contrôlé finalement, croyez-moi » a fini par conclure la réalisatrice Josée.

Corinne Masiero, une belle personne malgré tout…

Josée Dayan ne partage pas du tout les impressions politiques de l’actrice. Pour elle, ses opinions sont « extrêmes ». En dépit de toutes ses considérations, la réalisatrice trouve d’énormes qualités à Corinne Masiero. Pour elle, l’interprète de capitaine Marleau est « quelqu’un de généreux ». Elle a confié à Gilles Ganzmann qu’elle adorait l’actrice à cause de sa beauté intérieure. Elle a également affirmé que cette facette de la personnalité de Corinne apporte un plus à la série.

« C’est ce qui fait aussi le succès de cette série. C’est assez clivant » a dit Josée Dayan. Pour la réalisatrice, le plus apporté par l’actrice ne peut être trouvé ailleurs. De nombreux téléspectateurs aiment la star et d’autres pas du tout. Cependant, ils suivront tous la série car l’actrice joue à la perfection son rôle. Une chose que Josée Dayan trouve tout à fait « normal ».