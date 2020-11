Capucine Anav : elle annonce une grande nouvelle à ses fans !

Devenue comédienne après s’être fait connaitre dans des émissions de téléréalité, Capucine Anav est sur de nouveaux projets. Alors qu’elle connaît un véritable succès dans sa carrière, la chroniqueuse de 29 ans a fait savoir à ses fans qu’elle aurait lancé un nouveau projet.

Capucine Anav dévoile ses nouveaux projets

Capucine Anav est très appréciée sur les réseaux sociaux. Après avoir été en couple avec Louis Sarkozy et récemment avec Alain-Fabien Delon, dont la relation a duré 3 ans, l’ancienne candidate de Secret Story est de nouveau en couple. Elle s’est lancée dans une belle aventure avec un parfait inconnu qui serait un millionnaire. Alors que ses sorties médiatiques ne passent pas inaperçues, elle se confiait à la presse il y a quelques mois. Elle disait vouloir profiter de son célibat pour réaliser ses projets et s’affirmer comme une femme indépendante. Si la jeune femme semble reléguer sa vie sentimentale au second plan, c’est bien parce qu’elle préfère se concentrer sur sa carrière professionnelle. Elle joue la carte de la transparence avec sa communauté et se confie régulièrement à ces derniers qui n’hésitent pas à la soutenir.

C’est sur son compte Instagram qu’elle a dévoilé son nouveau projet. Alors qu’elle envisage de faire plusieurs choses, elle a annoncé le démarrage de son e-shop. Pour ce faire, elle a partagé un magnifique clip où on peut lire en légende « Tellement heureuse de vous annoncer l’ouverture de mon site @authentique_paris après des années de demandes le voilà ! J’espère que ça vous plaira et que vous allez opter pour l’option Authentique… Restez toujours Authentique // il y aura des arrivages très régulièrement sur le site donc n’hésitez pas à vous abonner à la newletters pour recevoir toutes les nouvelles informations n’hésitez pas à me dire en commentaire vos avis ! @unerealisationvictorcretois ». Si Capucine Anav a récemment connu des moments difficiles après avoir été frappé par le covid-19, son accident pendant le tournage de l’émission de France 2, elle compte réaliser ses rêves.

Capucine Anav déterminée à réaliser ses rêves malgré le coronavirus

Son site qu’elle souhaite mettre sur pied depuis des années a finalement vu le jour et elle a d’ailleurs invité ses fans à s’y abonner. Quelques jours plus tard, la chroniqueuse de Cyril Hanouna est revenue avec une autre grande nouvelle. Elle a publié une photo d’elle dans une belle robe et révèle ses ambitions pendant cette période de confinement. Il faut dire que la jeune femme avait inquiété ses fans quelques semaines après le déconfinement de mars. Elle prenait part pour la troisième fois à l’émission Fort Boyard et les internautes n’avaient pas manqué de remarquer qu’elle avait perdu quelques kilos après avoir manifesté les symptômes du coronavirus. Elle s’était d’ailleurs exprimée à ce sujet lors d’un entretien avec TV Mag. Alors que cette période difficile est derrière elle à présent, l’ancienne candidate de téléréalité française profitera de ce reconfinement pour avancer dans sa carrière de comédienne.

Depuis le 30 octobre dernier, les français vivent un deuxième confinement qui a permis que plusieurs commerces soient fermés. Alors que plusieurs autres artistes comme Matt Pokora qui s’est insurgé après la fermeture des rayons de culture dans les supermarchés et Nicolas Bedos qui déplore la mort de la culture en France, Capucine Anav souhaite utiliser ces moments à son avantage. Elle a annoncé aux abonnés de sa page Instagram qu’elle travaillerait plus sur sa pièce de théâtre dont la sortie est prévue en début d’année 2021. Elle n’a pas manqué de regretter l’annulation de certains de ses projets à cause de la situation sanitaire qui prévaut actuellement.

Toutefois, elle espère retourner sur scène bientôt. Elle a également rassuré ses followers qui sont nombreux à la féliciter. Elle a encouragé sa communauté en cette période délicate de pandémie de coronavirus.