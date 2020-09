Capucine Anav : l’ancienne chroniqueuse de TPMP partage une vidéo HOT avec un danseur de DALS !

Une danse qui en a mis plein la vue aux internautes

Très active sur les réseaux sociaux, Capucine Anav ne peut s’empêcher de partager ses moments forts avec ses fans. Tel est le cas de sa soirée très mouvementée du dimanche 20 septembre. Ce jour-là, la comédienne a dévoilé ses talents de danseuse aux côtés de Jordan Mouillerac. Un des danseurs professionnels qui accompagnent les vedettes sur le parquet de « Danse avec les stars ».

C’était au beau milieu d’un appartement parisien que ce dernier et l’ancienne star de la téléréalité ont exécuté une danse hot. Une chorégraphie qui a été réalisée sur la chanson « Bad guy » de Billie Eilish. Durant leur show, Capucine Anav et Jordan Mouillerac affichaient une complicité particulière devant Katrina Patchett et Maxime Dereyemez. De plus, l’ancienne chroniqueuse de « Touche pas à mon poste » se prêtait bien volontiers à un porté très acrobatique.

À peine publiée sur Instagram, la vidéo a semé le doute chez les internautes. Beaucoup se sont demandés si la jeune femme fera partie de la nouvelle saison de « Danse avec les stars ». D’ailleurs, Capucine Anav a bien failli intégrer le célèbre programme de TF1. En 2018, cette dernière a révélé qu’elle a déjà passé le casting, mais malheureusement, elle n’avait pas été retenue. Une raison de plus pour ses fans de penser que leur idole sera prête à retenter sa chance à intégrer l’émission. Sa récente vidéo serait alors un commencement dans ses entraînements. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre. Le tournage de la onzième saison de « Danse avec les stars » sera reporté pour l’année prochaine. Ceci étant pour respecter les règles sanitaires qui sont mises en vigueur, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Des reconversions réussies pour Capucine Anav

À seulement 29 ans, la belle Capucine Anav a pu s’aventurer dans différents métiers. D’abord, la jeune femme a intégré la téléréalité. En 2012, elle a rejoint la sixième saison de Secret Story. Durant cette dernière, la petite brunette a été remarquée à travers son comportement de fillette pourrie gâtée. Aussi, elle était connue pour avoir de la repartie. Un trait de caractère qui lui a permis de rejoindre NJR 12, en tant que chroniqueuse dans « Le Mag ». Plus tard, Capucine Anav a participé dans la saison 5 des Anges, où elle a essayé de devenir modèle visage. Toutefois, son voyage en Floride n’a pas eu les effets qu’elle a escomptés. Dès lors, elle était retournée en France pour reprendre son poste dans « Le Mag ».

En mars 2015, la belle jeune femme a fait ses débuts sur les ondes de Fun Radio, dans « No Limit ». Après avoir passé un an dans la boîte, Capucine Anav a rejoint l’équipe de chroniqueurs de « Touche pas à mon poste ». Ainsi, elle a été l’une des acolytes de Cyril Hanouna entre septembre 2015 et juin 2016. En parallèle, la belle brune a été productrice d’« En coloc », une web-série sur la colocation disponible sur YouTube.

Actuellement, la jeune femme de 29 ans a exploré un autre horizon. Capucine Anav est désormais comédienne. Une reconversion qui est une complète réussite. En effet, cette dernière a déjà fait ses premiers pas sur les planches. Elle a récemment été à l’affiche de la pièce « Un week-end tranquille ». À travers tous ses exploits, il est évident que Capucine Anav est une grande pionnière de métiers. L’idée de la voir en tant que danseuse professionnelle n’est donc pas à écarter.