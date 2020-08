Carine Haddadou (Star Academy) : aujourd’hui mère de jumeaux, elle a totalement disparu de la scène musicale !

Carine Haddadou a eu une entrée plutôt prometteuse dans le monde de la musique. On pouvait bien remarquer qu’elle était très talentueuse, notamment lors de la première saison de Star Academy en 2001. Elle était l’une parmi les 16 candidats qui participaient à l’émission. Il faut préciser que cette dernière avait eu lieu dans le Château des Vives Eaux de Dammarie-les-Lys.

Une véritable icône des scènes à l’époque…

Star Academy est une émission qui a propulsé bien des personnes au rang de star aujourd’hui. Les plus belles voix de la musique et bien d’autres illustres personnages ont participé à cette émission qui a servi de socle à leur fulgurante évolution. On peut citer par exemple le très célèbre Mario Barravechia qui est aujourd’hui candidat aux élections de Beaune. Jean-Pascal Lacoste, une grande star des séries télévisées a aussi fait ses débuts dans cette émission.

On se rappelle particulièrement de la merveilleuse voix de Carine Haddadou lors de cette compétition en 2001. On voyait bien qu’elle était le reflet du talent à l’état pur. Pour sa première participation, elle s’est hissée avec brio, en dépassant la majorité des autres candidats. Carine Haddadou est allée jusqu’en demi-finales. Cependant, malgré son talent, ce fut la fin de l’aventure pour notre aspirante chanteuse lors de cette première saison de Star Academy. Elle s’est vue devancer par Jennifer qui a finalement remporté le trophée.

Toutefois, malgré ce contretemps, Carine Haddadou ne s’est pas laissée abattre et a continué à poursuivre ses rêves. Elle s’est orientée vers la comédie musicale où elle s’est montrée particulièrement douée. On le remarque grâce à son rôle dans ‘’Cindy’’, une comédie musicale issue de la célèbre fable de Cendrillon. Ses talents ont continué à éblouir le public grâce à ses autres apparitions dans d’autres scènes notamment »Salut Joe ».

Un bref succès dans la musique

Si elle a fait quelques pas dans la comédie musicale, on peut bien dire que cela n’a pas émoussé ses ardeurs. Bien au contraire, ses aspirations à devenir chanteuse sont restées bien ancrées dans son cœur. Carine Haddadou rêvait énormément de décrocher de grands prix musicaux. C’est cela qui l’a poussé à se lancer dans la troisième saison de ‘Anges de la téléréalité’’ en 2011.

Suite à cela, notre chanteuse a sorti quelques singles qui ont connu du succès à l’époque. Avec ses titres ’’Ce mec ne lâche pas l’affaire’’ et ‘’C’est toi que je cherchais’’, elle a définitivement conquis le cœur du public. Des chansons qui faisaient bien vibrer les amoureux. Pourtant, malgré son travail acharné, la carrière de notre belle blonde n’a pas connu l’apogée qu’elle espérait atteindre. Elle a même catégoriquement refusé de participer à l’émission ‘’The Voice’’.

Une vie de famille bien rangée aujourd’hui avec ses enfants

Après ses apparitions remarquables sur scène, notre chanteuse a totalement raccroché. Si Carine Haddadou n’a pas connu un franc succès dans la musique, elle aura tout de même connu le bonheur d’être une mère comblée. Aujourd’hui mère de famille, elle partage sa vie avec ses magnifiques enfants.

Depuis qu’elle a quitté le monde musical, elle est restée une femme assez discrète. Cependant, il y a quelque temps, elle a posté une très jolie photo de deux adorables garçons. Vu leur ressemblance, on devine aisément qu’ils sont des jumeaux. De plus, la légende sous la publication ne laissait aucun doute sur le fait qu’elle est leur mère. Toutefois, elle a préféré ne pas révéler les noms de ses enfants ainsi que celui de leur père… mais ne vous inquiétez on vous suivra tout ceci de très près !