Carla Bruni : l’ancienne première dame dévoile des photos de sa fille Giulia pour son anniversaire !

Le lundi 19 octobre dernier, les abonnés de Carla Bruni ont pu découvrir sur Instagram le visage de sa fille. C’était à l’occasion de son neuvième anniversaire et d’après ce qu’on a pu voir sur les clichés, la petite Giulia grandit très bien. La mère de deux enfants a partagé plusieurs photos et une vidéo qui montraient les moments de réjouissance de ce jour heureux. L’anniversaire a été célébré en famille et Carla Bruni et sa petite fille, toutes deux très complices, étaient aux anges. Aussi, le message émouvant de l’ex première dame à l’endroit de l’heureuse du jour sur son compte Instagram a beaucoup ému ses abonnés. Les prochaines lignes de cet article vous disent tout !

Un tendre message de la mère à sa fille

« Joyeux anniversaire à l’amour de notre vie, merci pour ces 9 ans de bonheur ». C’était la légende qui accompagnait la publication Instagram de Carla Bruni. Les mots de l’épouse de l’ancien président français étaient très tendres et les images étaient encore plus évocatrices de l’amour qu’elle porte pour sa fille. En premier, il y avait la vidéo qui montre Carla Bruni et la petite Giulia jouer dans un jardin. Une mignonnerie qui a mis en émoi les abonnés et ces derniers n’ont pas hésité à commenter la publication de l’ancienne mannequin en souhaitant un joyeux anniversaire à la petite fille de 9 ans.

Pour accompagner la fameuse vidéo, l’interprète de Rien que l’extase a choisi la chanson Julia de l’équipe des Beatles. Une séquence qui de toute évidence a été très appréciée par ses abonnés. En quelques heures, la vidéo de la jeune maman a obtenu plus de 40.500 likes et elle a également traduit la légende en italien et en anglais suivi d’emojis de cœur et de fleur.

Très complice avec son père

Il n’y a pas qu’avec sa mère que la petite Giulia est complice. Elle aime tendrement son père et ce dernier lui rend bien cet amour. Sur l’une des photos, on voyait l’ancien président Nicolas Sarkozy avec ses lunettes de soleil et habillé d’un t-shirt de couleur blanche. La petite l’enlaçait par-derrière, le visage partiellement dissimulé derrière son épaule.

Le père et la fille affichaient une très belle complicité et on a l’impression que pour rien au monde, il n’aurait voulu rater cet évènement. Sur les autres images de l’anniversaire, on voyait la fille de 9 ans en train de jouer sur une console portable. Apparemment, sa mère l’a initié au Yoga, car Giulia apparaît également en train de se détendre dans une position de Yoga.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 21 Sept. 2020 à 1 :40 PDT

Une véritable mère poule

Au début de ce mois, Carla Bruni accordait un entretien à Paris Match. Durant cet échange, elle a parlé de sa fille. L’ancienne femme mannequin déclare que Giulia est bien consciente de la renommée de ses deux parents et elle prend le temps pour digérer les choses. Évidemment, être la fille de deux personnalités aussi influentes aura des impacts sur ses rapports avec son entourage à l’école.

Aurélien son premier enfant aurait aussi traversé cette situation. Toutefois, la mère de deux enfants reste positive et regarde les choses sous un bon angle. Il n’y a pas que des désavantages à être connu de tout le monde. Cela permettra à ses enfants d’avoir de nombreuses opportunités et elle trouve cela appréciable. Elle affirme cependant qu’elle sera toujours présente pour donner tout son amour à sa fille et pour la soutenir.