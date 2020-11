Carla Bruni : L’ancienne première dame hilare par rapport à la nouvelle infidélité de François Hollande !

François Hollande a dû entendre ses oreilles siffler ce samedi 14 novembre 2020, à cause de la chronique de Philippe Caverivière dans l’émission On est en direct. Une chose est sûre, Carla Bruni s’est bien marrée.

Les chroniques chocs de Philippe Caverivière dans On est en direct !

Cette année, Laurent Ruquier a vu la fin de son émission On n’est pas couché, mais il a démarré une autre émission intitulée On est en direct. Jusque-là, tout va bien pour l’animateur et la nouvelle émission a déjà sa petite réputation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Il faut dire que de nombreuses révélations en sortent, comme avec le chanteur Dave, qui n’a pas hésité à se confier sur sa consommation de l’opium ou sur ses histoires d’amours passées. Ainsi, l’émission a son lot de moments inattendus, comme de malaises d’ailleurs.

Ces derniers sont parfois dus aux interventions du chroniqueur Philippe Caverivière, qui ne passent pas toujours. Ce fût le cas lorsqu’il a plaisanté sur la santé de Michael Schumacher. Cela avait créé un malaise, que Laurent Ruquier a dû rattraper tant bien que mal sur le plateau.

Ce samedi 14 novembre, Philippe Caverivière a eu une nouvelle cible, en la personne de l’ancien président de la République française François Hollande. Ce dernier a attiré l’attention du chroniqueur le jour de la cérémonie de l’armistice, il y a quelques jours. En effet, les anciens Chefs d’Etat, Nicholas Sarkozy et François Hollande, ont ravivé la flamme du soldat inconnu, avec l’actuel Chef d’Etat, Emmanuel Macron.

Si les choses se sont bien déroulées, ce sont les mots lâchés par François Hollande à son successeur qui ne sont apparemment pas passés auprès du chroniqueur de Laurent Ruquier.

Philippe Caverivière débriefe le comportement de François Hollande…

Pour Philippe Caverivière, il semble que François Hollande ait quelques talents d’humoriste cachés : « Faire rire les gens un 11 novembre, ce n’est pas facile, vu l’ambiance… Et lui, punchline, en cinq mots : « Ça va ? C’est pas trop dur en ce moment ? ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Si cette phrase semble anodine, Philippe Caverivière a vite trouvé ce qui n’allait pas : « Ce qui est fort, c’est que le gars en face à qui il parle, c’est Macron. Macron il a une pandémie mondiale à gérer, il a le terrorisme, il a huit-cent menaces de mort par jour, Castex en Premier ministre, et l’autre faux-cul là, narquois, il fait : « Ça va ? Pas trop dur ? ». Il y avait foutage de gueule, clairement. »

A ces mots, l’animateur de l’émission Laurent Ruquier est intervenu en supposant que l’ancien Chef d’Etat était peut-être d’humeur badine. Avant de renchérir que son chroniqueur savait peut-être la raison de cette bonne humeur de François Hollande.

Philippe Caverivière qui apparemment sait de quoi il s’agit, a répliqué qu’il a trouvé la réponse lorsqu’il a acheté le journal Voici. Apparemment, l’ancien président de la République aurait « encore une nouvelle liaison secrète ! », alors que tout le peuple français sait qu’il est le compagnon de Julie Gayet.

Aussi, c’est le journal Voici qui a divulgué l’information la veille de l’émission, le vendredi 13 novembre 2020. Il était donc question de la liaison de François Hollande avec une jeune danseuse de l’Opéra de Paris, prénommée Juliette Gernez. Cette dernière s’avère être l’ex compagne de l’humoriste Elie Semoun.

Pour en revenir à sa chronique, Philippe Caverivière a conclu en ces termes : « Je me disais : dis donc, François Hollande, en rentrant à la maison pour expliquer ça à Julie Gayet, ça va pas trop dur ? Bah oui, il a dû ramer aussi…! »

Présente sur le plateau de l’émission, Carla Bruni, la femme de Nicholas Sarkozy était tout simplement hilare sur le plateau, très amusée par cette chronique de Philippe Caverivière.