Carla Bruni : L’ex mannequin et première dame dévoile ses magnifiques jambes sur Instagram… Ses fans sont sous le charme !

View this post on Instagram

So honored to have been photographed by one of my favorite artists @hedislimane Etre photographiée par Hedi Slimane était un rêve. Merci @vogueparis et @emmanuellealt de l’avoir réalisé. 💞 Merci @nellykaprielian @utzpeter @zzoimage #vogueparis #vogue #hedislimane #octoberissue