Carla Lazzarri dans Ford-Boyard : la star de TikTok qui vit une ascension fulgurante !

Un début dans The Voice Kids et EuroVision Junior

Carla Lazzari, invitée arachnophobe de Fort-Boyard de cette semaine est originaire de Châteauneuf-Villevieille, dans les Alpes-Maritimes.

Fille d’un ancien membre d’orchestre et d’un professeur de chant, elle a la musique dans la peau. Ses deux prix dans le concours de chant local « Les étoiles en scène » en sont la preuve. Elle suit en outre un parcours de danse dans son collège niçois, dans lequel elle est membre du groupe Teamspotlight. Ce nom vous rappelle peut-être quelque chose ? En effet, le groupe a participé à l’émission « La France a un incroyable talent ». La jeune fille devait en faire partie, mais a préféré opter pour le télécrochet « The Voice Kids ».

La jeune niçoise s’est fait connaître par le public dans l’émission de Nicos Aliagas en 2018. Sa voix et son charisme lui ont valu une place en finale dans l’équipe de Jenifer. Malheureusement, le soutien de toute la région niçoise et de son collège ne suffira pas à lui assurer la victoire face à Emma, la petite protégée de Soprano. Un an plus tard, sa notoriété lui vaudra de réaliser son rêve : représenter la France dans le concours EuroVision Junior. Elle finira à la cinquième place avec son titre Bim Bam Toi, après la Pologne, le Kazakhstan, l’Espagne et les Pays-Bas. C’est ce même titre qui d’ailleurs lancera la jeune chanteuse sur TikTok.

Première star française avec un TikTok d’or

C’est sur TikTok que la renommée de Carla a connu un essor indéniable avec le tube Bim Bam Toi et le Bim Bam Boom Challenge. La jeune chanteuse affirme même que TikTok a été pour elle un déclencheur. Si la jeune chanteuse a lancé le défi de danse pour son tube par amusement, la réponse des internautes a été telle qu’elle a généré plus de 1 million de vidéos sur TikTok. Ce qui lui vaut un TikTok d’or, la première nomination pour une star française. L’enfant star doit cette reconnaissance au style décalé de sa musique et au soutien de nombreux influenceurs. La vidéo parodique virale de Juju Fitcats avec ses 1,6 million d’abonnés sur la plateforme a été notamment l’élément déclencheur du phénomène Carla.

Une chose est sûre, TikTok est un véritable tremplin pour les chanteurs, Carla en est la preuve avec son titre viral et ses 304 000 abonnés et plus. Il s’agit d’un outil incontournable dans la promotion musicale de par sa notoriété auprès du public. La jeune chanteuse a même affirmé y être très active, le site étant un de ses favoris avec Instagram. C’est pourquoi son nouvel album Un autre moi, sorti en juin dernier aurait été spécialement orienté pour la plateforme, selon le responsable marketing de son label, MCA. Dans cet album de 13 pistes, Carla souhaite s’adresser à sa génération. Elle y raconte la vie d’adolescents et les choses qui lui tiennent à cœur, notamment le problème écologique, l’amour familial. Parmi les titres de l’album figure la reprise de sa chanson phare Bim Bam Toi, Un autre moi et Planète à louer, qui aurait été inspirée par Greta Thunberg.

Malgré sa célébrité en tant que chanteuse, Carla a la tête sur les épaules. Bien qu’enthousiasmée par sa notoriété musicale, elle souhaite poursuivre ses études et décrocher son bac. Elle est également engagée pour la protection de l’environnement et membre de l’association Green Team. Cette organisation de jeunes artistes milite pour la cause écologique en collaboration avec la Fondation GoodPlanet.