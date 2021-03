Carla Moreau : des rumeurs de sorcellerie contre certains candidats, Maeva Ghennam est choquée

Si vous avez suivi Twitter dans la soirée du 28 février, vous avez pu constater que Carla Moreau et Maeva Ghennam se retrouvaient notamment en top des tweets. La raison est assez simple et elle concerne la sorcellerie. En effet, la première aurait eu recours à cette dernière pour viser la seconde alors qu’elles seraient des amies. Les internautes ont alors pu suivre cette actualité et Marc Blata aurait même des preuves pour attester de cette utilisation.

De la sorcellerie pour nuire à des candidats de télé-réalité ?

Le monde de la télé-réalité est souvent très divertissant que ce soit pour les émissions ou encore les bêtisiers. Sur les réseaux sociaux, vous avez assez régulièrement des conflits ou encore des actualités relativement insolites. Maeva Ghennam a donc publié des captures pour exprimer son ressenti puisque la jeune femme est choquée, elle a pu apprendre qu’une personne utilisait la sorcellerie pour lui nuire.

La jeune femme révèle dans un long message qu’elle a perdu une personne proche qu’elle aimait réellement .

. Maeva Ghennam se décrit comme anéantie et surtout choquée par la situation, elle s’en remet alors à Dieu.

Apparemment, la candidate de télé-réalité précise que plusieurs victimes seraient concernées par cette affaire qui a pris une ampleur conséquente.

Maeva Ghennam révèle que des preuves sont au rendez-vous et Marc Blata aurait donc pu les fournir. Elle a donc décidé de regarder des vidéos de vaudou et elle a pu constater que les dires étaient finalement réels. Au départ, elle ne croyait pas forcément à cette histoire, mais, lorsqu’elle a pu écouter la voix qui demandait d’agir contre elle, Maeva Ghennam est tombé de très haut comme elle peut le préciser sur les réseaux sociaux.

Elle nomme également Manon Marsault dans son message pour préciser qu’elle avait finalement raison, Maeva Ghennam a décidé de présenter des excuses. Depuis la publication de ce long message, l’affaire fait un certain bruit sur les réseaux sociaux et les internautes sont pu se déchaîner avec cette histoire de sorcellerie. Marc Blata a ensuite décidé de dévoiler les preuves et c’est de cette manière que les internautes ont pu constater que Carla Moreau utilisait la sorcellerie.

Quels sont les propos de Carla Moreau ?

Sur Internet, des preuves sont alors proposées à tous les internautes et Carla Moreau a répondu à des vidéos, les propos ont alors pu choquer de nombreuses personnes dont Maeva Ghennam. En effet, la jeune femme espère que cela pourrait fonctionner, car elle voudrait que Manon et Julien ne fassent plus les Marseillais. Elle révèle qu’elle doit compter plus que Kevin, elle souhaite que Benjamin et Florence écoutent seulement, elle, et Carla voudrait être la star du programme de la télé-réalité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AU COEUR DE L’ACTUALITÉ 🎥 (@clash_deluxe)



Elle souhaite aussi supprimer le mariage de Julien et Manon pour qu’il soit remplacé par Kevin et elle. Les vidéos sont assez faciles à retrouver puisqu’elles ont fait le tour du web et vous n’aurez aucune difficulté pour les retrouver. Apparemment, Marc Blata aurait d’autres preuves en sa possession, et surtout d’autres noms qui auraient été la cible de ces actes de sorcellerie. Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux se passionnent pour cette histoire alors que plusieurs vidéos ont été partagées. Apparemment, Marc Blata a également précisé que Kevin Guedj n’était pas au courant de cette affaire. Il faudra alors patienter pour savoir si ce dossier prend de l’ampleur alors que le programme les Marseillais vient de commencer sur la TNT.