Carla Moreau : des doutes concernant une seconde grossesse, voici ce que nous savons et tous les indices !

Les rumeurs ne cessent de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux et Kevin Guedj a également semé le doute dans l’esprit de tous les fans du couple. Certains se demandent si Carla Moreau n’est pas enceinte de son second enfant. Avec une phrase comme « Soon 4 », les internautes ont pu s’affoler en pensant que le couple pourrait accueillir un bébé prochainement. Ce ne seront toutefois pas les seuls à se retrouver dans ce cas de figure.

Carla Moreau et Kevin Guedj vont-ils être prochainement 4 ?

Dans le monde de la télé-réalité, plusieurs candidats ne cessent de passionner les foules, c’est notamment le cas de la famille Tanti qui a pu accueillir un autre enfant. Jesta a également mis au monde un bébé il y a une dizaine de jours, Jessica Thivenin attend aussi son deuxième enfant puisqu’elle a pu partager cette annonce lors du tournage de la nouvelle saison des Marseillais. Il y a donc des spéculations concernant Carla Moreau et tant que la jeune femme n’a pas confirmé, il est difficile d’en savoir plus.

Une photo publiée en story semble être assez explicite, mais il faut souvent prendre les rumeurs avec des pincettes .

. En effet, Kevin Guedj dévoile un test de grossesse avec la mention « Soon 4 » en partageant bien sûr des smileys qui dévoilent son bonheur.

Toutefois, il y a une phrase qui montre que les internautes pourraient être induits en erreur.

En effet, le chéri de Carla Moreau précise qu’il se souvient de ce beau moment comme si c’était hier. De ce fait, le test de grossesse annonce-t-il une bonne nouvelle ou est-ce l’ancien, celui du premier bébé ? Dans tous les cas, le doute semble prendre de l’ampleur même si certains pensent que le test est bien celui lié à la naissance de Ruby. Il faudra alors attendre patiemment une confirmation ou non de Carla Moreau pour savoir si le couple aura le loisir d’accueillir un second enfant.

Par contre, Carla Moreau a aussi décidé de semer le doute dans l’esprit des internautes, car elle propose une photo d’un ventre assez arrondi. Alors, est-ce une ancienne photo ou est-elle de nouveau enceinte ? Les internautes ont tendance à rassembler tous les indices pour tenter d’obtenir une réponse, mais le couple ne s’exprime pas sur le sujet de manière très explicite.

Jouer aux enquêteurs pour trouver la bonne réponse

Carla Moreau et son chéri tiennent donc en haleine une communauté très active sur les réseaux sociaux puisqu’ils ont de nombreux abonnés qui sont en mesure de les suivre au quotidien. Un article de Star Mag, qui se questionne aussi sur l’éventuelle grossesse, vous renvoie du côté de Mekty puisque le site aurait trouvé quelques indices qui sèmeraient aussi le doute dans l’esprit des fans. Si vous êtes attentif, vous avez pu constater que Carla Moreau proposait des photos de sa précédente grossesse, ils se demandent alors si le couple n’est pas seulement nostalgique de cette situation.

Avec le « Soon 4 », le chéri de Carla Moreau pourrait alors préciser que le couple envisage un second enfant sans, forcément, qu’il soit conçu. D’autres pensent au contraire qu’ils sèment le doute, mais que la jeune femme est bien enceinte. C’est donc un véritable jeu avec des mystères et seul le couple est en mesure de mettre un terme au suspense qui ne cesse de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Dans tous les cas, si une annonce est partagée, ce sera sans aucun doute sur les comptes Instagram des deux protagonistes.