Carla Moreau : Kevin Guedj fait une annonce surprenante sur une grossesse

C’est très tôt que la carrière de candidate de téléréalité de la jeune femme a débuté, une carrière qui a débuté chez Les Marseillais. Carla Moreau est-elle vraiment enceinte ?

Carla Moreau, une star incontestée de télé-réalité

En 2016, seulement âgée de 19 ans, l’ancienne coiffeuse a en effet été révélée dans Les Marseillais South Africa. Parmi les émissions de téléréalités auxquelles la jeune femme a participé, on peut citer :

Les Marseillais vs le Reste du Monde 2 ;

Les Marseillais Australia ;

Moundir et les Apprentis Aventuriers ;

Carla Moreau et Kevin Guedj dans Les Marseillais

Si la jeune femme d’origine marseillaise s’est autant fait remarquer dans le programme, c’est surtout grâce à sa relation plutôt tumultueuse avec son compagnon dans la série et dans la vie réelle, Kevin Guedj. Le jeune, surnommé Le Jaguar lui en fait voir en effet, des vertes et des pas mûres. On ne peut pas dire de leur relation qu’elle est un long fleuve tranquille, surtout à cause des nombreuses infidélités de Kevin. Celui-ci ne se gênait pas pour tromper sa belle devant et derrière les caméras. Pourtant, Carla Moreau n’a à aucun moment cessé de s’accrocher. Son immense amour pour le jeune homme l’a aidé à supporter toutes les épreuves au cours de leurs deux années de relation.

Carla Moreau, ses efforts ont payé

Nombreuses sont les femmes qui auraient jeté l’éponge après tout ce qu’avait enduré Carla Moreau. Ce ne fut pas le cas de la belle. Et, on peut dire aujourd’hui que ses efforts ont payé. Force est de constater en effet que Kevin Guedj s’est beaucoup assagi depuis le temps. Ses frasques appartiennent désormais au passé. Il semble même que le jeune homme soit devenu un père de famille attentionné et modèle. On dirait bien que la patience de l’ancienne coiffeuse a porté ses fruits.

Tout semble baigner dans l’huile pour le jeune couple qui a d’ailleurs accueilli en octobre dernier, une belle-petite-fille. La petite fille à laquelle le nom de Ruby a été donné fait la joie et la fierté de ses parents. Sa mère, qui a toujours rêvé d’une vie de famille est aujourd’hui, une maman comblée même si, ne pas avoir retrouvé sa taille d’avant grossesse semble lui donner des complexes.

Carla Moreau complexée par ses kilos en trop

La plupart des femmes après l’accouchement s’attendent à perdre les kilos en trop hérités de la grossesse. Nombreuses sont celles qui arrivent à perdre rapidement ces kilos. Ce n’est apparemment pas le cas de la belle Carla Moreau. En effet, six mois après son accouchement, elle n’arrive toujours pas à perdre ses kilos en trop. Une situation qui la complexe tellement qu’elle s’est laissée aller aux confidences dans les derniers épisodes des Marseillais aux Caraïbes. » Je ne me mets plus en maillot, je ne supporte plus mon corps » a-t-elle confiée à Manon Marsault et Maeva Ghennam dans la série. La jeune femme a même confié dans une interview “Je n’ai plus de bébé à l’intérieur et j’ai un gros corps ».

Kevin Guedj : la bourde

Suite aux mesures de sécurité prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le jeune couple est revenu s’installer à Marseille après un déménagement à Londres parce qu’il s’était fait cambrioler. C’est donc en famille que le 6e mois de la petite Ruby a été fêtée. Le jeune couple qui voue un immense amour à leur fille désire lui préparer un anniversaire digne de ce nom. C’est d’ailleurs dans une vidéo où Kevin Guedj annonce l’anniversaire de la petite Ruby que la gaffe a été commise. En effet, les internautes ont assisté à une conversation qui se déroulait en fond sonore et dans laquelle les interlocuteurs demandaient le mois dans lequel Carla devait accoucher. « Je crois que c’est octobre, non ? » auraient entendu les internautes. Vérité ou intox ; la suite nous le dira.