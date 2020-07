Carole Dechantre (les Mystères de l’Amour) : contaminée par le Covid-19, elle fait part de son expérience !

C’est une véritable hécatombe, puisque jour après jour, les médias et les réseaux sociaux se font les échos de contaminations au coronavirus toujours plus nombreuses. Alors que la France semble être dans le pic de l’épidémie, certaines voix s’élèvent pour annoncer leur guérison, et tenter d’apporter un peu d’espoir dans cette période difficile pour tout le monde.

Carole Dechantre, victime du coronavirus

Durant la dernière quinzaine de mars, l’actrice Carole Dechantre, connue pour son rôle d’Ingrid dans « Les Mystères de l’Amour », a avoué sur son compte Instagram être atteinte par le coronavirus. Informant régulièrement ses abonnés sur son état de santé, la belle brune semblait passer des moments difficiles, bien que toujours positive et optimiste. Pourtant, le 31 mars dernier, elle inquiétait ses fans en déclarant que sa condition se compliquait un peu.

» 13e jour de fièvre, ça se complique un peu, la radio de mes poumons montre des foyers de pneumonie virale… je ne suis pas encore guérie ! Il faut s’armer de patience pour combattre le virus… »

Victime de plusieurs cancers de la peau, Carole Dechantre fait en effet partie des personnes considérées à risque face au coronavirus. Au fil des jours de sa maladie, cette dernière confiait même avoir eu peur, face à des symptômes angoissants et persistants.

L’actrice annonce sa guérison sur Instagram

Il lui aura fallu 3 semaines pour combattre le virus, avant que l’actrice de 46 ans puisse enfin annoncer sa guérison. En effet, lundi 6 avril, Carole Dechantre s’est réjouie de cette bonne nouvelle avec ses abonnés, postant par la même occasion une photo d’elle avec une coupe de champagne.

« 24 jours après mes premiers symptômes du coronavirus, je peux dire aujourd’hui que je suis officiellement guérie. Merci à tous pour vos messages qui m’ont beaucoup aidée dans ma guérison. Je pense à toutes les personnes qui se battent contre le Covid-19, les malades et les soignants, je sais ô combien ce marathon contre la maladie est épuisant… Courage à tous et continuez de protéger les autres en restant chez vous ».

Une excellente nouvelle pour l’une des actrices phares de la série « Les Mystères de l’Amour », dont le tournage a lui aussi était suspendu, comme de nombreuses autres productions, le temps que l’épidémie de coronavirus s’estompe. En tout cas, à l’image de son personnage Ingrid, Carole Dechantre semble solide comme un roc, surtout si l’on en croit les 4 cancers qu’elle a vaincus avec le sourire.

Biographie express de Carole Dechantre

Instagram : @carole_dechantre

Date et lieu de naissance : 5 juillet 1973 (Âge: 46 ans), en Haute-Savoie

Filmographie : La Philo selon Philippe (1994-1995), L’École des passions (1996), Les Mystères de l’amour (depuis 2011).

Le coronavirus semble s’attaquer à tous les organismes et peu importe l’âge ou le sexe. Certaines personnes ont plus de risques de souffrir de complications, mais la plupart des patients peuvent en sortir sans des séquelles. Carole Dechantre vous propose de la retrouver sur les réseaux sociaux puisqu’elle a décidé de prendre la parole. Les guérisons sont également bénéfiques pour le moral, elles véhiculent de bonnes images et des ondes positives.