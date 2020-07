Caroline de Monaco : une grave blessure refait surface et inquiète les internautes !

C’est souvent la famille royale d’Angleterre qui se retrouve sous le feu des projecteurs, mais cette fois c’est Caroline de Monaco qui se hisse en Une de l’actualité. Ce n’est pas à cause des rumeurs concernant la contamination du Prince Charles, c’est en réalité une blessure qui refait surface.

La cicatrice de Caroline de Monaco

C’est donc une affaire insolite qui est désormais dévoilée, mais les internautes s’interrogent sur l’origine de cette cicatrice. En effet, Caroline de Monaco est totalement muette par rapport à cette blessure et ce silence augmente donc le côté séduisant de la révélation. Alors qu’elle est âgée de 63 ans, certains ont pu découvrir cette cicatrice lorsqu’elle était en robe.

Dans ses interviews, elle n’a jamais mentionné cette cicatrice ou une éventuelle blessure .

. Tout peut donc être envisagé à savoir une chute, une agression, diverses violences, une activité physique, une mauvaise posture…

Caroline de Monaco a très bien pu se faire mal dans son quotidien, mais son silence est assez énigmatique.

Lorsqu’elle est interrogée sur ce sujet, elle détourne rapidement le regard et elle ne souhaite pas évoquer cette cicatrice.

Il n’en fallait pas plus pour que les fans redoublent de vigilance, multiplient les théories et la questionnent sur cette blessure.

En effet, Caroline de Monaco est interpellée sur les réseaux sociaux par les internautes qui souhaitent en apprendre un peu plus sur cette cicatrice. Ils sont toutefois tous logés à la même enseigne, car la fille de la Princesse Grace ne veut absolument pas répondre. Il y a de grandes chances pour que le secret soit à jamais enfermé et elle l’emportera sans aucun doute dans sa tombe.

La santé du frère de Caroline de Monaco

Caroline de Monaco a également été inquiétée ces dernières semaines à cause de la santé de son frère puisque le Prince a été la victime du coronavirus. Certaines rumeurs annonçaient même une responsabilité lors de la contamination du Prince Charles. Il y aurait même quelques relations houleuses entre les deux familles, car Caroline de Monaco en veut au prince Charles. Il n’aurait pas respecté les gestes barrières et surtout la distance indispensable entre deux personnes pour éviter la propagation. Dans tous les cas, la santé du frère de Caroline semble être stable et rassurante.

Les médecins m’ont dit que mon état ne présentait pas d’aggravation.

Les médecins sont toujours à ses côtés pour surveiller sa santé puisqu’il est tout de même âgé et vous savez que ces sujets sont à risque face à la maladie. Il suffit de regarder les chiffres partagés régulièrement notamment par les EHPAD pour comprendre que les personnes les plus fragiles peuvent rapidement succomber au Covid-19. Caroline de Monaco est donc rassurée au même titre que sa belle-soeur qui est également maman de deux enfants à savoir des jumeaux. Albert II a donc une santé de fer et toute la famille se porte à merveille, c’est une bonne nouvelle !