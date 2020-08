Caroline (Les 12 coups de midi) : célibataire, elle passe une annonce pour trouver l’homme de ses rêves !

Les 12 coups de midi est l’une des émissions quotidiennes les plus regardées partout en France. Il s’agit d’un programme de jeu à la télé présenté par Jean-Luc Reichmann et dans lequel les candidats répondent à des questions portant sur divers sujet. Le candidat qui réussit à s’imposer au cours de différentes étapes tient le titre de champion.

Caroline marche sur le pas de ses prédécesseurs dans les 12 coups de midi.

C’est ainsi que le 21 juillet dernier, Caroline accède au titre de championne des 12 coups de midi après avoir détrôné le très apprécié Antonin. Depuis cette date, elle conserve son titre et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Ayant également conquis le cœur et l’intérêt du public, la jeune Normande se retrouve ainsi sur le même chemin emprunté par Éric, Paul, Benoit… . Ce sont des noms qui restent gravés dans la mémoire de cette émission présentée par l’animateur vedette de TF1. La question est de savoir si Caroline peut faire mieux que ces prédécesseurs. Il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Toutefois, avec une performance comme la sienne, cette candidate de 26 ans a de quoi impressionner les grands champions des 12 coups de midi. En effet, il ne lui a fallu que 22 participations pour cumuler un gain total de 69 750 euros.

🏆[LES 12 COUPS DE MIDI] Et déjà un nouveau coup de Maître pour notre incroyable Caroline… et 79 750€ dans sa cagnotte ! 💵 ➡️RDV dès demain à 12:00 avec @JL_Reichmann sur @TF1 pour la suite de son parcours exceptionnel pic.twitter.com/P7A8xcc6dO — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) August 9, 2020

Lorsque Jean-Luc Reichmann a interrogé Caroline sur ses projets avec cette grosse cagnotte, la championne a fait part de son désir de partir en voyage, mais aussi de se partager les gains avec ses proches pour faire leur bonheur. Pour le moment, la championne en titre des 12 coups de midi est encore célibataire. Un détail qui n’a pas manqué de faire réagir Jean-Luc Reichmann qui montre son intention de bousculer un peu les choses pour la candidate.

La championne craque pour les hommes au profil d’athlète.

Il y a de cela quelques jours, Jean-Luc Reichmann a posé des questions à Caroline au sujet de sa vie amoureuse. Alors, la candidate s’est prêtée au jeu en révélant son statut de célibataire. Cette situation amoureuse de la championne semble susciter un intérêt particulier chez l’animateur de TF1. C’est même devenu l’une de ses préoccupations au point qu’il n’a pas pu s’empêcher de reparler du sujet ce dimanche 9 aout dans son émission.

Jean Luc veut trouver un compagnon pour Caroline parmi ses téléspectateurs. C’est pourquoi il a parlé pour elle en l’incitant notamment à faire une annonce un peu particulière aux téléspectateurs des 12 coups de midi. « Êtes-vous en quête de l’amour ? Voici venu le moment de faire l’annonce. Célibataire pendant 26 ans, ça ne peut plus continuer. Annonce à tous ceux qui me voient en ce moment partout en France » a-t-il dit à Caroline. En candidate sympathique et très ouverte, la championne a simplement répondu qu’un homme brun comme Kevin Mayer, le champion de décathlon, lui conviendrait très bien. Elle a ajouté qu’il ne manque pas grand-chose à un homme tel que lui, sachant qu’il est rigolo et sportif. Qui plus est, il aime bien s’amuser.

🏆[LES 12 COUPS DE MIDI] Elle enchaîne les coups de Maître, c'est exceptionnel ! Un grand Bravo à Caroline qui accumule une cagnotte de 84 800€ ➡️RDV demain à 12:00 avec @JL_Reichmann sur @TF1 pour la suite de ses aventures pic.twitter.com/vJhUerPaQi — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) August 11, 2020

Bien évidemment, la championne des 12 coups de midi ne peut espérer l’éventualité d’une romance avec le champion de décathlon. En effet, ce dernier est déjà en couple avec la championne de windsurf Delphine Jariel depuis de nombreuses années. Toutefois, l’annonce ne laissera surement pas indifférents les célibataires qui ont les mêmes traits que Kevin. Encore faut-il qu’ils aient les cheveux bruns.