Caroline Margeridon (Affaire Conclue) s’exprime sur sa relation très fusionnelle avec Sophie Davant !

Tout le monde est au courant de la belle amitié qui est née progressivement entre Caroline Margeridon et Sophie Davant. Les deux femmes se sont toujours montrées très proches l’une de l’autre. Pourtant, personne ne sait vraiment comment cette amitié a débuté et à quel point elle est profonde. Quelques déclarations de l’acheteuse d’affaire conclue ont mis en émoi les fans, tellement ses propos étaient pleins d’amour à l’endroit de son amie. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant, car Sophie Davant peut toujours compter sur le soutien inconditionnel de son amie, quelle que soit la polémique dans laquelle elle se retrouve. On vous en parle dans cet article.

Une amitié pas évidente au début !

Entre les deux femmes, ce ne fut certainement pas le coup de foudre immédiat. C’était ce qu’on pouvait comprendre des propos de Caroline Margeridon. Au début, leurs relations se limitaient au strict minimum. Elles n’étaient pas les meilleures amies que nous voyons aujourd’hui à l’écran.

Caroline Margeridon et Sophie devant se contentaient de se saluer, par pure politesse. Cela a duré presque deux années. Déjà que l’acheteuse se soit toujours montrée très énigmatique sur plusieurs aspects de sa vie privée, notamment en ce qui concerne ses enfants et celui qui partageait sa vie, les choses ne semblaient pas très prometteuses.

Aussi, la femme de 53 ans est une véritable rebelle dans l’âme. On le remarque surtout à travers son style vestimentaire qui ne se mariait pas toujours, en termes de couleur avec les directives organisationnelles. Comme elle s’est amusée à s’appeler, elle était la 3B : trop blonde, trop bronzée, trop bijoutée.

Un lien très fort entre les deux femmes

C’est sur le plateau de Jordan Deluxe que Caroline Margeridon a fait ses attendrissantes révélations sur sa belle amitié avec Sophie Davant. L’acheteuse affirme qu’elle n’avait pas réellement besoin d’une nouvelle amitié à l’époque. Pourtant, celle qui la lie avec l’animatrice est bien particulière.

Avec une pointe d’humour, la quinquagénaire a ajouté que si un jour elle quittait Sophie Davant, elle mourrait. C’est sans doute la phrase qui fera le plus plaisir à son amie, mais aussi aux téléspectateurs qui étaient très émus. Caroline Margeridon décrit l’animatrice télé comme une femme drôle, très gentille et surtout bienveillante.

Elle a également évoqué son intégrité et sa fidélité. L’invitée de Jordan Deluxe est allée plus loin en affirmant sincèrement qu’elle l’épouserait si elle était un homme. Une très belle déclaration d’amour qui prouve à quel point leur amitié est fusionnelle.

Une femme qui s’assume entièrement

Le moins qu’on puisse dire est que Caroline Margeridon est une femme de caractère qui s’assume pleinement. Si elle se présente aujourd’hui dans l’émission L’instant de luxe, pour parler de sa relation amicale avec Sophie Davant, elle a également été au cœur d’une véritable polémique.

On se souvient encore qu’il y a quelque temps, elle était soupçonnée d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Elle ne l’a certainement pas caché. C’était après avoir posté une vidéo où on la voyait en maillot de bain que les rumeurs ont commencé à s’élever un peu partout.

Caroline Margeridon a donc éclairci les choses en se prononçant en direct. Elle admet sans aucune gêne qu’elle a eu à utiliser du botox pour prévenir les rides, mais aussi qu’elle s’était refait une autre partie de son corps. L’acheteuse d’Affaire conclue a bel et bien subi une mammoplastie.