Caroline Margeridon d’Affaire Conclue : une drôle d’histoire de maillot de bain à découvrir !

Du haut de ses 53 ans, Caroline Margeridon de l’émission « Affaire conclue » peut encore être bien fière de son corps merveilleusement sculpté. Vous pouvez alors la découvrir grâce à ce cliché.

C’est ce que dit la dernière vidéo d’elle qu’elle a postée sur sa page Instagram. Ses milliers de followers en ont été merveilleusement surpris. Les réseaux sociaux vous permettent de découvrir les stars sous toutes les coutures.

Caroline Margeridon en maillot de bain, qui l’eût cru ?

Ce vendredi 31 juillet 2020, la chef d’entreprise et célèbre personnage de l’émission Affaire conclue, a posté une vidéo d’elle en maillot de bain dans un jardin de Salon-de-Provence. Pour tout vous dire, elle y passe quelques jours de vacances, histoire de se détendre un tout petit peu. Dans cette vidéo, elle y annonçait qu’elle allait bientôt se mettre sur TikTok. Que peut-on dire, sinon qu’elle n’a rien à envier aux jeunes demoiselles ? Pour preuve, cette vidéo fait chauffer la toile depuis qu’elle a été postée.

Caroline Margeridon a conservé toute la beauté de son corps malgré son âge. Elle arborait un magnifique maillot de bain blanc triangulaire qui laissait voir une plastique à faire pâlir d’envie la majorité des femmes de son âge. Son ventre plat et sa très belle poitrine n’ont pas manqué de donner à l’ensemble un aspect exquis et attirant. Il faut dire que ce cliché montre qu’elle est encore pétillante de vie et très taquine.

Ses followers ne se sont pas privés pour lui faire des compliments. Des plus amusants aux plus provocants, on pouvait bien lire « Mais quelle beauté ! », « un corps de rêve ». Cela montre bien que cette photo a été très appréciée et certains avouent même avoir réalisé un fantasme à la vue de cette capture. Du coup, on peut affirmer qu’ils ne sont pas prêts de se désabonner de sitôt !

Elle sait susciter l’intérêt chez les uns et les autres

La star télé de l’émission « affaire conclue » possède bien cette qualité pour embraser les foules. Il est déjà clair qu’elle a l’habitude de battre les records d’audience à la télé. Cependant, cette dernière publication crée un buzz tout particulier. Déjà mère de deux enfants, Caroline Margeridon montre que ni la maternité ni l’âge ne peuvent l’empêcher d’être charmante.

La jolie maman blonde avait précédemment fait des vagues avec une photo d’elle dans un maillot de bain deux pièces de couleur blanc-orange dans sa piscine. Cette photo avait été prise chez elle pendant la période du confinement. On se rend compte qu’elle garde une très bonne ligne malgré les conditions ennuyeuses du confinement où beaucoup se sont laissé aller.

La quinquagénaire est bien connue pour lancer des sujets de discussions intéressants sur la toile. Un autre aspect intéressant à propos de cette vidéo qu’elle a postée sur Instagram est qu’elle a soulevé cette bonne vieille guéguerre : ‘’Pain au chocolat’’ ou ‘’chocolatine’’. Rappelons que la vidéo de l’une des stars de l’émission affaire conclue, a déjà fait plus de 50000 vues sur Instagram… rien que ça !

Caroline Margeridon ou la femme très talentueuse…

Il n’y a pas que de son corps qu’elle peut être fière. Caroline Margeridon est aussi une femme très talentueuse et respectée dans le monde des médias. C’est aussi une décoratrice et une acheteuse professionnelle. Elle est également connue pour son rôle dans l’émission ‘’Affaire conclue’’, diffusée tous les jours sur France 2 et présentée par la non moins appréciée, Sophie Davant ! Elle y forme un duo hors du commun avec Pierre-Jean Chalençon.

Aussi, elle est très connue du monde des antiquaires puisqu’elle a déjà géré six salons des Antiquaires à Paris. Déjà apparu plusieurs fois dans différentes émissions télé et magazines en vogue, son visage n’est d’ailleurs pas inconnu des téléspectateurs.

Comment choisir votre maillot de bain pour la piscine ?

Si vous aimez la natation et que vous souhaitez trouver un joli maillot de bain pour pratiquer cette discipline, vous pouvez vous rendre sur le site chlore-swimwear.fr. Vous y trouverez le guide parfait pour choisir son maillot de bain de piscine. Notre partenaire vous propose des maillots de bain haut de gamme, performants, élégants, possédant un logo chic et athlétique. En achetant un maillot de bain sur ce site spécialisé, vous pourrez profiter de matières éco-sensitives, qui utilisent le lycra Xtra Life. Vous serez ainsi sûr d’être performant dans les bassins avec un maillot ultra-résistant galbant, et doté d’une matière double face très confortable.

Vous trouverez un large choix de maillots de bain sur le site de notre partenaire, déclinés dans des coloris chics et sobres. Si vous nagez régulièrement et que vous êtes en quête de style et de performance pour pratiquer votre activité préférée, vous pouvez faire confiance à notre partenaire, qui vous propose des maillots de bain stylés pour augmenter vos performances. Si vous souhaitez acheter un maillot de bain inspiré du monde du surf, la marque Molitor répondra à vos attentes. Elle vous propose un maillot de bain une pièce avec une fermeture zippée et des bandes contrastées sur le côté pour vous donner une allure élégante et sportive. La marque française Chlore Swimwear n’a pas fini de vous surprendre. Elle vous propose des collections 1 ou 2 pièces avec des matières innovantes afin que vous vous sentiez comme un véritable poisson dans l’eau.

Vous pourrez donc trouver sur le site de notre partenaire des maillots pour homme ou pour femme avec un confort et un maintien garantis grâce aux matières utilisées et aux bretelles solides présentes sur les modèles féminins. Vous devrez acheter le maillot de bain qui correspond à vos besoins et à votre niveau dans cette discipline. Il faudra donc faire le bon choix entre les couleurs, les tailles, le maintien et le confort que vous recherchez pour gagner en rapidité lorsque vous serez en train de nager. Vous savez donc où trouver le maillot de bain parfait pour pouvoir être performant dans l’eau et optimiser votre approche de la natation. Vous pourrez ainsi allier confort, performance et esthétisme en choisissant votre maillot de bain sur le site chlore-swimwear.fr.