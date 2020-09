Caroline Margeridon d’Affaire Conclue : une relation avec un sportif très célèbre !

Caroline Margeridon est une femme épanouie. Mère de deux enfants, elle ne parlait presque jamais de sa vie privée au public. Cependant, ces derniers temps, les révélations se succèdent et la dernière qu’elle a faite, a étonné plus d’un. Si beaucoup de personnes se sont toujours interrogées sur la personne avec qui elle a autrefois partagé sa vie, ils étaient certainement loin de se douter que ce serait une personne aussi connue. Le père d’Alexandre et de Victoire est en réalité un très grand sportif. Ce n’est nul autre que le célèbre jockey Gérald Mossé, qui malgré son âge continue de mener bien haut sa carrière de sportif. On vous en dit plus dans cet article. Vous pourrez aussi découvrir cet athlète.

Une révélation inattendue !

Si Caroline Margeridon n’a pas caché sa maternité, personne n’a eu vent de l’existence de celui avec qui elle a eu ses enfants. Durant ses nombreuses années, elle n’en a soufflé mot, du moins pas avant son apparition dans l’émission L’instant De Luxe sur Non Stop People. C’est au cours de cette émission qu’elle a révélé l’identité du père de ses enfants.

Les internautes furent bien surpris quand ils apprirent qu’il s’agit de Gérald Mossé. La cinquantenaire évoque les souvenirs d’elle et de son ex-mari. Pour Caroline Margeridon, les deux enfants qu’ils ont eus ensemble, sont ses plus beaux cadeaux. Elle reconnaît qu’il y a eu beaucoup d’interrogations sur l’identité du géniteur de ses enfants.

Même s’ils sont séparés aujourd’hui, l’acheteuse affirme qu’elle maintient de très bonnes relations avec le jockey. Dans ses déclarations, elle fait savoir que la période où ils vivaient ensemble était assez rude pour elle. Celle qui est aujourd’hui très connue sur France 2 était très souvent apostrophée dans la rue. La plupart du temps, il s’agissait des parieurs qui cherchaient à avoir des tuyaux sur les courses.

Pour Caroline Margeridon, le fait d’avoir pu élever ses deux enfants toute seule était une véritable chance, car leur père s’était rendu à Hong Kong alors qu’Alexandre et Victoire n’avaient que 9 et 18 mois.

Qui est Gérald Mossé ?

Gérald Mossé est un sportif de haut niveau. Il est Jockey depuis des dizaines d’années. Son talent n’est plus à démonter. Il a remporté plusieurs prix dont celui de L’Arc de Triomphe en 1990, celui de Diane, celui du Jockey Club (trois fois) et bien d’autres encore. Aujourd’hui âgé de 53 ans, Gérald Mossé est l’un des plus illustres jockeys au monde. On se souvient encore des déclarations qu’il a faites sur sa passion en juillet dernier.

Le jockey n’a certainement pas perdu sa motivation malgré les années qui passent. Tout le monde lui connait d’ailleurs son esprit très compétitif. Pour l’homme de 53 ans, il s’agit beaucoup plus d’une passion que d’une profession.

Depuis le mois de juin dernier, le père de deux enfants s’est installé en Italie où il participe officiellement à la Scuderia Incolinx. Les choses se déroulent plutôt bien pour le cinquantenaire qui n’a eu aucun mal à s’adapter à son nouveau milieu de vie. Actuellement troisième du classement italien, il y a tout de même un détail qui chiffonne le jockey. Il s’agit des courses importantes qui ont été contraintes de s’arrêter en raison de la canicule. On peut bien dire que c’est une chose normale vu la période l’année.