Caroline Margeridon : elle a partagé une photo de ses enfants qui a ému toute la toile !

Caroline Margeridon avoue depuis toujours être extrêmement comblée par ses deux enfants, et ce, depuis les premiers mois. Des années plus tard, elle prouve encore une fois son bonheur au monde entier avec un superbe cliché posté à l’occasion de ses 54 ans !

Une famille très unie !

Mère de 2 magnifiques jeunes adultes, Victoire et Alexandre, la femme d’affaires s’était déjà confiée sur l’enfance de ces deux enfants, une enfance qu’elle avait extrêmement bien vécu malgré l’absence du papa.

Elle avait d’ailleurs raconté que ce dernier, joueur de hockey professionnel, avait dû partir vivre à Hong Kong pour les besoins de sa carrière, laissant alors Caroline seule avec ces deux enfants alors âgés de 9 et 18 mois.

Contre toute attente, elle s’était à l’époque extrêmement bien accommodée de cette situation, car elle avait alors pu passer tout son temps avec ses deux enfants.

Elle raconte également que les amis d’Alexandre et Victoire passaient le plus clair de leur temps dans leur maison familiale et que la joyeuse troupe partait régulièrement en vacances tous ensemble.

Toujours aussi unis, ses enfants travaillent aujourd’hui avec elle

Aujourd’hui adultes, Alexandre et Victoire sont toujours aussi proche de leur mère et on eux aussi attrapé le virus de la brocante. Ils travaillent d’ailleurs à ses côtés aux Puces de Saint-Ouen.

De son côté Alexandre possède un petit stand de vente d’antiquités et de bibelots au marché Biron, proche de la boutique de sa chère maman et Victoire, qui a commencé ses études dans une école de commerce, a elle aussi finalement décidé de travailler aux côtés de sa mère.

La grande amie de Sophie Davant s’était confiée il y a quelques mois au sujet de ses enfants…

Comme ses rejetons avaient obtenu bac très jeune (à 16 et à 17 ans), il ont pris leur temps pour trouver leur futur métier. Après une année à l’étranger pour passer le TOEFL, Caroline a eu peur qu’ils s’habituent un peu trop à ce rythme très tranquille et les a encouragés à trouver un métier qui leur plaisait.

Alexandre s’est empressé de montrer son attrait pour la brocante : « Maman, je veux travailler avec toi » lui a t’il simplement lancé un beau jour.

Et même si la maman a eu peur qu’il ne s’agisse que d’une solution de facilité, elle est aujourd’hui convaincue du contraire.

En ce qui concerne Victoire le sujet est plus délicat, car “elle n’a pas le commerce dans l’âme ».

Un anniversaire fêté entouré de ces êtres chers !

Ce mercredi 30 septembre, à l’occasion de ses 54 ans, la mère de famille s’est affichée sur Instagram en compagnie de ses deux enfants.

Pour exprimer son bonheur et sa gratitude, la célèbre brocanteuse a légendé sa photo d’un : « Avoir ses enfants, ma Vie, mes Amours pour fêter mon anniversaire et aujourd’hui celui de ma fille… juste le bonheur, mille câlin, merci à tous pour vos adorables messages ».

Sur ce cliché, on découvre évidemment une famille qui à l’air heureuse et surtout extrêmement unie !

D’ailleurs, les internautes et les fans de la célèbre acheteuse d’Affaire conclue n’ont pas manqué de la féliciter, pour ses 54 ans, mais surtout pour tout l’amour qui émane de cette jolie photo de famille.

« Vous êtes trop mignons ! » et « Quelle jolie complicité » a-t-on pu lire çà et là en commentaire.

Certains n’ont d’ailleurs pas pu s’empêcher de remarquer la grande ressemblance entre la mère et la fille : « Votre fille vous ressemble comme deux gouttes d’eau ».

Une chose est sûre, si la petite famille est aussi heureuse dans sa vie qu’en affaire, ces trois là vont certainement bientôt se retrouver à la tête d’un grand empire de la brocante ! Affaire à suivre…