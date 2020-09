Caroline Margeridon : l’acheteuse d’Affaire conclue a avoué avoir fait refaire sa poitrine !

View this post on Instagram

Bonjour mes amours, aujourd’hui suite du tournage de la deuxième partie de notre prime de mardi 15 septembre à partir de 21h sur @france2 @affaireconclue avec ma super restauratrice Chantal Levasseur qui a de l’or dans les mains. Vive la sauvegarde de notre patrimoine. Passez une excellente journée. Mille câlins 🥰😘😍❤️ #laviedesobjets #restauration #artisanat #patrimoine #amitié #bienveillance @marchebiron @pucesdeparissaintouen @stephane_affaire_conclue @lapetitebrocanteparislondres @alexandramorel_affaireconclue @francoiscasesbardina @sophie_davant @damien_tison_affaire_conclue @gerald_watelet_interiors @harold.hessel @delphinefremauxlejeune