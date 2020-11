Caroline Margeridon : l’acheteuse d’Affaire Conclue face à un véritable drame !

Affaire Conclue est sans doute l’une des émissions les plus regardées par les téléspectateurs de France 2. Alors que plusieurs programmes auraient été suspendus à cause du coronavirus qui a entrainé un second confinement en France, Affaire Conclue continue son bonhomme de chemin.

Caroline Margeridon frappée par le deuil d’un proche

L’entrepreneuse qui est propriétaire d’une agence de voyage, est face à un drame qui l’a beaucoup affecté. L’acheteuse d’Affaire Conclue de 54 ans est bien connue pour son sourire qui semble avoir disparu depuis qu’elle a appris cette mauvaise nouvelle. Devenue très célèbre sur les réseaux sociaux, cette dernière entretient une relation solide avec ses fans et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a trouvé du temps pour se confier à ses followers malgré son chagrin. Elle vient d’être frappée par un deuil qui l’a complètement bouleversé. C’est sur son compte Instagram que l’amie de Sophie Davant a révélé sa tristesse après la perte d’un homme qui était si cher à son cœur.

En effet, l’acheteuse de l’émission de France 2 a annoncé le décès du député Claude Goasguen qui comptait beaucoup pour elle. C’est avec beaucoup d’émotion que la femme de 54 ans a écrit sur Instagram « Aujourd’hui, je suis mécontente mes amours. Au revoir mon ami ». Ce message a été écrit en légende d’un cliché qu’elle a partagé où on l’aperçoit aux côtés du regretté. Les internautes n’ont pas manqué de remarquer combien l’acheteuse était proche de cet homme. En effet, celui qui a été maire dans le 16ème arrondissement de Paris et qui était originaire de Toulon est décédé en mai dernier comme l’annonçait Paris Match. L’homme politique avait été victime d’une crise cardiaque après plusieurs jours de combat contre le coronavirus.

L’acheteuse au plus mal après la mort de Claude Goasguen

La France a passé son premier confinement entre mars et mai 2020. Cela avait été causé par une vague de contamination de covid-19. Après cette période délicate de l’année, le pays est de nouveau confiné depuis le vendredi 30 octobre après avoir vécu de nouvelles contaminations. Plusieurs français ne cessent de disparaitre après avoir contracté le virus dont la majorité serait âgée de plus de 70 ans. Claude Goasguen avait été admis en hospitalisation le 24 mars où il a été mis sous soins intensifs pendant plusieurs jours. Ce dernier était même sorti du coma avant de rendre l’âme quelque temps après. Sept mois plus tard, Caroline Margeridon au plus mal à cause de cette disparition peut compter sur le soutien de ses admirateurs.

Claude et Caroline étaient visiblement très proches et c’est d’ailleurs pour cette raison que l’entrepreneuse est toujours aussi affectée après tous ces mois qui se sont écoulés depuis la mort de l’ancien homme politique français. Alors qu’elle ne cache rien aux abonnés de sa page Instagram, l’acolyte de la présentatrice d’Affaire Conclue a reçu de nombreux messages d’encouragement qui ont su la réconforter. Il faut dire que Caroline Margeridon avait passé un formidable confinement en mars dernier d’autant plus qu’elle avait conservé sa bonne humeur. Elle confiait d’ailleurs avoir passé la majeure partie de son temps à cuisiner pendant sans oublier ses nombreux lives sur Instagram avec son équipe d’Affaire Conclue. Après cette période délicate de l’année qui a marqué tous les français, l’acheteuse avait été heureuse de retrouver Sophie Davant qui s’était rendue en Normandie pour y passer quelques moments.

Depuis son retour sur le plateau de France 2, Caroline vivait des moments agréables malgré le reconfinement. Elle n’hésite pas à partager avec ses fans, certains de ses dîners, le nouveau décor du plateau d’Affaire Conclue qui s’accommode aux restrictions sanitaires pour freiner la propagation du virus, l’antiquaire ne se doutait pas de cette mauvaise nouvelle qui a chamboulé sa vie depuis quelques jours. Les internautes espèrent qu’elle s’en remettra au plus vite.