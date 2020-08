Caroline Receveur : découvrez cette photo ultra sexy de la jeune mariée ! Elle met l’eau à la bouche de ses fans !

Un bonheur que la compagne d’Hugo Philip a voulu partager avec ses nombreux fans sur la toile. Pour cela, elle poste une photo super sexy d’elle qui fait forte sensation.

Une vie professionnelle et privée bien remplie

Né le 10 Novembre 1987, Caroline Receveur est une femme pleine de ressource. Diplômée d’un baccalauréat en Littérature, elle exerce la profession de bloggeuse. Elle possède à son arc plusieurs cordes. En effet, en plus d’être une bloggeuse, elle est une auto-entrepreneuse. Cela fait d’elle une femme d’affaires incontournable dans le secteur de la mode. Il est important de préciser que son travail de bloggeuse se fait également dans la mode. Caroline exerce également d’autres activités. Elle est à la fois actrice et animatrice de télévision. Elle a participé également aux émissions de télé-réalité telles que les Anges et Secret Story.

La propriétaire de plusieurs marques de mode devient alors une influenceuse sur internet et ses nombreux followers attestent de son aura sur ses profils de réseaux sociaux. Caroline ne réussit pas que sur le plan professionnel. Elle profite aussi d’une vie amoureuse paisible. Après sa rupture avec Valentin Lucas, elle rencontre l’homme qui fera d’elle son épouse. Le mannequin Hugo Philip entraine l’animatrice dans une romance qui aboutira au mariage.

Une photo qui fait fondre tous les abonnés de Caroline

Après la naissance de leur enfant, Hugo et Caroline se sont mariés le 11 juillet dernier. Peu de temps après, Madame Caroline Receveur, son mari et leur fils Marlon se sont envolés pour Dubaï. Pour l’influenceuse, c’est la destination rêvée pour s’installer. Elle affirme que cette ville est devenue l’endroit « où il fait le mieux vivre en famille ». Cette affirmation ne vient pas directement de Caroline elle-même, en effet, ses amis déjà installés dans la ville lui ont rapporté que les enfants s’y sentent à leur aise.

On peut donc en déduire que le bien-être de son fils est l’une des motivations de son déménagement. Une fois sur place, il a fallu peu de temps à la femme d’affaires pour s’adapter. Pour donner de ses nouvelles, elle a posté une photo très belle d’elle-même. La photo a été prise sous le beau soleil de Dubaï. On peut y apercevoir Caroline en bikini noir avec une mine radieuse. Cette photo fait bouger la toile et suscite de vives réactions de la part des fans.

Rien que des commentaires positifs… que demander de plus ?!

La photo de l’influenceuse a fait le bonheur de près de 4 millions de fans. Sous la photo, on peut y lire en légende « On dirait pas comme ça mais je suis heureuse ». La photo et cette phrase assez explicite ont charmé un grand nombre d’internautes. De nombreux commentaires sont venus confirmer tout le bien qu’inspire la photo. Pendant que certains la trouvent resplendissante, d’autres la trouvent sublime. Pour un fan très admiratif, elle est vraiment « superbe ».

Tout sourit à Caroline Receveur et cela n’est plus un mystère. Elle a même pris la peine de célébrer son premier mois de mariage. Le 11 août 2020, elle faisait une publication à ce sujet sur Instagram. La jeune femme de 32 ans affirmait avoir passé le plus beau jour de sa vie entourée de ses proches. Elle n’a pas non plus oublié de se focaliser sur sa profession. Elle a fait la promesse de donner des informations et des astuces pour faciliter le séjour à Dubaï aux touristes.