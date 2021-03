Caroline Receveur se dévoile avec un jean taille haute, le rendu est vraiment très sympathique !

En effet, Caroline Receveur est très présente sur Instagram notamment, vous pourrez alors suivre ses péripéties sans aucune difficulté. Ce sont toutefois les choix vestimentaires qui sont très prisés par les fans qui peuvent alors s’inspirer de sa garde-robe afin de trouver des associations très sympathiques. Comme vous le savez, le jean taille haute revient en force sur le devant de la scène et il serait dommage de ne pas l’adopter. Caroline Receveur pourrait alors vous convaincre de le porter.

Caroline Receveur porte une tenue très élégante avec son jean

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)



Les cheveux sont parfaits grâce à quelques boucles et une couleur incroyable qui apporte de la lumière au visage. Le haut est très élégant, vous aurez même les dessous qui se dévoilent très légèrement avec un soupçon de dentelles. Le tatouage est aussi présent sur le bras de Caroline Receveur, il vient parfaire le look, mais le regard est surtout attiré par ce jean noir et taille haute. Il faut savoir que cette dernière est vraiment très efficace pour gommer quelques imperfections au niveau des hanches.

Si vous avez un ventre que vous souhaitez masquer par exemple, vous pouvez clairement adopter le même jean taille haute de Caroline Receveur .

. En ce qui concerne la couleur, elle dépend de vos choix, mais sachez que si le pantalon est sombre, vous pouvez opter pour un haut relativement clair.

Caroline Receveur a décidé de miser sur un haut sombre, mais il est brillant, il vient alors contraster la teinte de son pantalon.

C’est une astuce à ne pas oublier pour dynamiser une tenue surtout si vous adoptez le total look noir par exemple. Vous aurez un ton mat pour le bas et une touche brillante pour le haut, vous pouvez aussi le retrousser comme Caroline Receveur a pu le faire pour apporter un peu de dynamisme à sa tenue. Dans d’autres cas de figure, vous pourrez choisir un haut un peu plus large surtout si vous souhaitez masquer des imperfections, la couleur peut aussi être sympathique.

Il faut savoir que la tenue peut refléter votre humeur, mais elle vous permet aussi de masquer quelques imperfections. De ce fait, vous pourrez piocher quelques idées sur le compte Instagram de Caroline Receveur qui maîtrise à la perfection le monde de la mode et le maquillage.

Le pantalon taille haute, un must have

Dans votre dressing, certaines pièces sont indispensables et c’est le cas des jeans avec une taille haute, mais vous pourrez opter pour cette morphologie avec d’autres pantalons. Pour ces derniers, vous aurez les joggings qu’il est possible d’associer à des talons et à une chemise pour un rendu très élégant. Par exemple, le haut de Caroline Receveur sera parfait avec un jogging habillé et vous aurez des talons pour le transformer et le rendre un peu plus fashion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)



Le jegging est aussi une pièce importante, car il se trouve à mi-chemin entre le jean et le jogging, vous aurez alors un côté élégant et décontracté que les femmes semblent apprécier de plus en plus notamment depuis le début de la crise sanitaire. Celles qui travaillent à la maison veulent des tenues qui soient professionnelles, mais décontractées. Toutes les tenues avec les joggings s’adaptent parfaitement à cette tendance, mais il faudra casser le look avec des pièces fortes.

De ce fait, pour un look street, le jogging sera parfait avec un sweat, mais le rendu sera trop décontracté. Par contre, une chemise avec des imprimés, unie ou encore avec des strass sera parfaite.