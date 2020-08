Caroline Receveur : elle fait une énorme déclaration d’amour à Hugo Philip pour ses 31 ans !

Une histoire d’amour qui est loin de prendre fin

Ayant tous deux presque les mêmes passions et activités, Caroline Receveur et Hugo Philip ne s’étaient croisés que l’année 2016. Un instant qui a déterminé la suite de leur vie. Il n’a suffi que d’un seul regard pour allumer la flamme de leur amour. L’évident saute ainsi aux yeux. Entre les deux anciens participants de Dance avec les Stars, ça a été tout de suite le coup de foudre. C’était dans la rue de Paris, plus précisément dans le quartier de Montorgueil, que leur histoire a débuté. Venant tout juste de sortir du travail, le beau Hugo Philip a rencontré sa bien-aimée qui se promenait. Cette dernière avait même dévoilé que rares étaient les moments où elle s’était retournée pour un homme. Cette fois, c’était exceptionnel pour elle. Quant au beau comédien de 31 ans, ayant déjà vu l’influenceuse sur les réseaux sociaux, il n’a pas imaginé qu’ils finiraient ensemble. Toutefois, en tombant nez à nez sur la jeune femme, il ne pouvait pas accepter l’idée de ne rien tenter. Il lui avait ainsi envoyé un message sur Instagram. Depuis, les deux tourtereaux ne s’étaient plus quittés.

Baignant dans un pur bonheur, le couple a donné naissance à un merveilleux petit garçon en juillet 2018.

Marlon est ainsi le fruit de leur inconditionnel amour. De plus, ne pouvant plus vivre l’un loin de l’autre, les deux amoureux ont décidé de s’unir. Un mariage discret qui s’était tenu au 16e arrondissement de Paris, le 11 juillet dernier. Cependant, beaucoup sont les projets du couple notamment l’envie de déménager à Dubaï ou encore le fait de vouloir un deuxième enfant.

Une belle déclaration d’amour

L’arrivée de l’épidémie du coronavirus a impacté sur les projets des deux amoureux. Malgré cela, pour la petite famille de Caroline Receveur et Hugo Philip, ce virus a faiblement affecté leur quotidien. En effet, n’étant même pas au terme de l’année, 2020 a été pour eux une année de succession de bonheurs inestimables. Ne citer que la commémoration de la deuxième année du petit Marlon ou encore la célébration de leur mariage. Des évènements dont ils se souviendront toute leur vie. Mieux encore, leur moment de joie est loin de prendre fin. En effet, ce jour même est marqué par les 31 printemps du célèbre mannequin. À cette occasion, sa femme ne pouvait pas s’empêcher de faire part de ses sentiments. L’auto entrepreneuse a ainsi profité de cette journée pour faire une belle déclaration d’amour. En partageant un joli souvenir d’un shooting en amoureux, sur son compte Instagram, Caroline Receveur a ouvert une fois de plus son cœur. De nature expressive, la belle jeune femme avait déclaré son amour à plusieurs reprises à son bien-aimé. Celle de ce lundi 10 août n’en demeure pas moins importante. « Je me souviendrai toujours de ce photoshoot. Moi, enceinte de sept mois, et toi aux petits soins du début à la fin de ma grossesse… Tu ne m’as jamais délaissée, même dans les moments difficiles. Aujourd’hui, tu fais de ta famille ta priorité et ça n’a pas de prix. Joyeux anniversaire à l’homme qui partage et embellit ma vie, notre vie, un peu plus chaque jour, je t’aime ». avait-elle écrit en légende.

Un témoignage de l’intensité de l’amour qu’elle ressent pour le père de son enfant. Cette publication a ainsi attendri leurs fans. De ce fait, certains ont exprimé leurs admirations quant au beau couple solide formé par Caroline Receveur et Hugo. D’autres se lançaient plus de leur souhaiter plein de joie et de bonheur. De surprenantes déclarations qui ont fait chaud au cœur au principal concerné.