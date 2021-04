Caroline Receveur enflamme le Web avec un bikini très coloré et un décolleté plongeant

Caroline Receveur respire la joie de vivre et elle n’hésite pas à partager son sourire sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été nombreux à apprécier ce cliché qui vous permet de découvrir la jeune femme sur la plage. Dans ce paysage de rêve, vous pourrez voyager sans bouger de votre siège. Les commentaires ont clairement été positifs pour cette photo qui met en valeur sa silhouette.

Caroline Receveur adopte un bikini très coloré

En parcourant les sites de prêt-à-porter, vous avez pu constater que les vêtements colorés avaient clairement la cote. En effet, le concept Tie and Dye est très à la mode et vous ne pourrez plus vous en passer. Les fabricants proposent une large déclinaison avec des t-shirts, des maillots de bain, mais également des survêtements, des pulls…

Sur son compte Instagram, Caroline Receveur propose un bikini qui s’inspire de ce concept puisqu’il dévoile plusieurs couleurs .

. Les brides sont fines, vous n’aurez donc pas des marques disgracieuses à cause du bronzage.

Les couleurs sont parfaites pour mettre en valeur votre peau ainsi que votre décolleté grâce à un haut très échancré.

L’arc en ciel est donc massivement au rendez-vous dans le monde de la mode, vous trouverez facilement une pièce avec ces teintes pour cet été.

Caroline Receveur est très prisée sur Instagram

Il faut savoir que l’influenceuse connaît un réel succès sur son compte Instagram et les internautes n’hésitent pas à utiliser ce dernier pour découvrir de nouvelles pièces. Avec ce bikini, vous aurez donc la nouvelle tendance à adopter pour les prochaines vacances d’été. Que ce soit aux bords de la piscine ou encore de la plage, vous pourrez porter ce bikini afin de sublimer votre corps en quelques secondes. Elle a donc pu rassembler de nombreux commentaires élogieux notamment de la part de Hugo Philip.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)



Ils sont plusieurs à penser que ce petit bikini lui convient parfaitement et elle met ainsi en valeur le haut de son buste. Selon les données transmises par Voici, la jeune femme se trouverait sur une plage de Dubaï, cela explique alors le décor de rêve avec du sable et des palmiers. Ces derniers vous donnent l’envie de partir en vacances.