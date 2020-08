Caroline Receveur : ses 4 nouvelles photos en bikini ne vous laisseront pas indifférents !

Rien que sur Instagram, la présentatrice télé et l’ancienne candidate de Secret Story ne rassemble pas moins de 3,8 millions d’abonnés et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Mais cela se comprend aisément avec toutes les jolies photos qu’elle partage à ses fans. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mannequin sait faire plaisir à ses fans.

Une influenceuse hors pair et au corps sublime

Célèbre mannequin française, Caroline Receveur est l’ex-compagne de Valentin Lucas. Elle a depuis trouvé le bonheur dans les bras de Hugo Philip à qui elle a dit « oui » le samedi 11 juillet 2020 dans la mairie du 16ème arrondissement de Paris et avec qui elle a eu son premier enfant, Marlon, il y a deux ans.

Après avoir vécu à Londres, puis à Paris, la petite famille a finalement décidé de s’installer à Dubaï. Et si le père et le fils semblent s’être acclimatés rapidement, il n’en va pas de même pour Caroline Receveur qui a partagé avec ses fans des photos très caliente en bikini – chaleur oblige – pour le plus grand bonheur de ces derniers. La mannequin avait apparemment à l’idée de parfaire son bronzage à l’extérieur mais son projet n’a pas pu être mené à terme à cause, justement, de la forte chaleur.

Caroline Receveur et la « body positivity »

Mais si la mannequin est parvenue à se faire suivre par tant de fans, c’est aussi à cause du style de vie qu’elle prône et de ses tenues toutes aussi belles les unes que les autres. Par exemple, la femme de 32 ans affirme que la beauté n’est ni affaire de poids ni affaire de taille et que tous les corps sont beaux. Un beau message qui lui vaut, bien évidemment, le soutien de beaucoup de femmes.

Question style, Caroline Receveur sait aussi comment gagner l’estime de ses fans. Arborant tantôt un style original tantôt un style simple, la mannequin a sciemment choisi de ne jamais en faire des tonnes et de se montrer belle en toute simplicité. Quelle meilleure recette pour se rapprocher de ses fans ?

Mais quel est le secret de la silhouette de Caroline Receveur ?

Beaucoup se posent effectivement cette question. Etant à la fois épouse et maman, fondatrice des marques Wandertea et RECC Paris, autrice du livre No filter et égérie des marques L’Oréal Paris, Apm Monaco ou encore Braun, l’entrepreneuse semble être très occupée et très sollicitée. Et pourtant, elle s’affiche toujours rayonnante sur ses photos et semble avoir un corps de rêve. Son secret ? Eh bien il semblerait qu’il n’y ait rien qu’on ne sache déjà : Caroline Receveur ferait effectivement pas mal de sport – dont des Pilates – et ne mangerait pas d’aliments riches en sucre ou en graisse. D’ailleurs, son mari, Hugo Philip, s’entraînerait souvent avec elle. Quoi de mieux que de s’entraîner à deux.

Et quid de la chirurgie esthétique ?

« Quoi ? Caroline Receveur a eu recours à la chirurgie ? » vont se demander certains. Parmi ses fans, beaucoup ont effectivement scruté la silhouette de la jeune femme et soupçonne que ce joli corps a quelque chose de refait. Eh bien devinez quoi ?

Ces soupçons sont vrais ! Caroline Receveur a effectivement avoué qu’elle avait eu recours à la chirurgie esthétique en octobre 2019 pour se refaire les seins, car, selon ses dires, elle avait les « seins vides », elle a donc opté pour des prothèses non pas par complexe mais simplement que ça ne lui plaisait pas. En tout cas, une chose est sûre : la mannequin semble adorer le résultat. D’ailleurs, ça lui va plutôt bien, non ?