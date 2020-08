Caroline Receveur : son étrange ressemblance avec une grande actrice américaine fait le buzz sur Instagram !

Au cœur de l’histoire ? Une publication sur son compte Instagram ce jeudi 30 juillet, et l’implication imprévue d’une grande et célèbre actrice américaine. Après seulement quelques jours d’installation, la femme d’affaires vit déjà sa première folle histoire dans son tout nouveau pays !

Une photo qui prête à confusion

En mettant en ligne ce cliché, la mannequin/animatrice télé/influenceuse de 31 ans ne devait pas s’attendre à voir débarquer le nom d’Angelina Jolie dans les commentaires de la publication. Mais c’est bien celui de l’actrice américaine oscarisée qui est revenue en quantité phénoménale !

« On dirait Angelina Jolie sur cette photo ! », « C’est dingue la ressemblance ! », « les réactions se sont tous mis d’accord sur la ressemblance supposée entre Caroline Receveur et Angelina Jolie. Dans son maillot blanc magnifique, la principale concernée est, elle aussi, une icône de beauté en France et dans le monde, tout comme l’actrice de Mr et Mrs Smith et L’Échange.

Après, Caroline Receveur ne devrait pas avoir trop de mal à encaisser cette méprise, puisque Angelina Jolie est reconnue autant pour ses qualités cinématographiques d’actrice/réalisatrice que pour ses nombreuses récompenses de plus belle femme du monde par des célèbres magazines américains. Une comparaison que l’on peut voir comme un compliment !

J’admire tellement Caroline Receveur et sa famille 🥰 — Kaï🤍 (@Erika81190438Lu) July 30, 2020

Sa nouvelle vie a Dubai !

La photo qui a déclenché cette confusion flatteuse a donc été prise sur les plages de Dubai sous les 37 degrés du soleil ardent des Émirats Arabes Unis. La ville ultra-moderne du Moyen-Orient est le nouveau lieu de vie de la femme d’affaires et de sa petite famille. Avec son mari Hugo Philip et leur fils Marlon, la famille a posé ses bagages à Dubai pour profiter de la ville où il fait le mieux vivre en ce moment, d’après ses propos.

Elle y a rejoint plusieurs de ses amis qui y vivent déjà depuis longtemps, et qui lui recommande la Cité de l’Or depuis près de 10 ans ! Un tout nouveau départ qui est dans la vogue de nombreuses personnalités françaises qui sont parties s’installer dans la capitale des Emirats Arabes Unis qui continue de s’agrandir de jour en jour.

Devant cette décision importante pour sa vie et sa famille, Caroline Receveur ne mâche pas ses mots pour défendre Dubai et avance de multiples raisons pour y tenter une nouvelle et galvanisante aventure. « Il y a plus de 200 nationalités qui cohabitent à Dubai. Avec cette diversité, mon fils Marlon ne connaitra même pas le sens du mot racisme » explique l’influenceuse.

« Mes amis me conseillent depuis des années de venir vivre ici, et me disent que les enfants s’y plaisent énormément ». Un argument qui est extrêmement important pour une famille avec un enfant âge de 2 ans. Dans ses déclarations, la jeune mère de famille semble clairement vouloir s’installer sur la longue durée, et n’envisage pas de quitter sa nouvelle demeure pendant un bon bout de temps !

C’est depuis sa nouvelle ville que Caroline Receveur continuera de s’occuper de sa petite famille, de gérer ses marques Wandertea et RECC Paris et d’être l’égérie de nombreuses et célèbres marques. Pour, qui sait, peut-être un jour croiser la vraie Angelina Jolie et faire une photo toutes les deux pour boucler la boucle !