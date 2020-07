Caroline Receveur : son mec, Hugo Philip, s’exhibe sur Instagram et fait énorme sensation !

Alors que certaines célébrités profitent du confinement pour se couper un peu des réseaux sociaux et passer plus de temps en famille, d’autres optent, au contraire, pour une présence encore plus intense qu’avant.

C’est la stratégie qu’ont décidé d’adopter Caroline Receveur et son compagnon, Hugo Philip, qui régalent leur communauté avec des clichés particulièrement plébiscités.

Hugo Philip donne très chaud à Instagram

Caroline receveur fait bien des envieuses depuis qu’elle est en couple avec le mannequin Hugo Philip. En effet, le jeune homme est plutôt beau garçon, et ne cesse de prouver sur Instagram pourquoi il a signé dans une importante agence de mannequin.

Une fois de plus, vendredi 10 avril, il n’a pas manqué de publier une photo dont il a le secret, particulièrement sexy et révélatrice de son corps parfait. Confinement ou pas confinement, le compagnon de l’influenceuse continue de s’entretenir selon toute vraisemblance.

Il y a quelques jours, c’est Caroline Receveur en personne qui postait un cliché très séduisant, où elle montrait une fois de plus tout son potentiel de séduction. Ses abonnés n’avaient d’ailleurs pas manqué de lui faire remarquer, complètement sous le charme de la bombe de 32 ans.

Caroline Receveur reconnaît avoir eu recours à la chirurgie esthétique

Lors d’un live organisé sur Instagram il y a quelques semaines, Caroline Receveur a tenu à répondre aux questions de ses fans. Une FAQ que ses abonnés attendaient depuis longtemps, même si cela a été l’occasion de voir revenir sur le tapis certaines questions qu’elle avait ignorées jusqu’ici, et notamment sur son apparence physique.

Après plusieurs années d’interrogations, l’influenceuse reconnaît avoir eu recours à la chirurgie esthétique.

D’après ce qu’elle a confié, cette opération était liée à sa grossesse, et notamment à un problème de poitrine post-accouchement.

« Je faisais du 100D, ce qui est énorme et vous imaginez bien qu’après la grossesse j’ai tout reperdu, donc j’avais vraiment des seins… vides. Je ne vais pas dire que j’étais complexée, mais ça ne me plaisait pas », a-t-elle expliqué.

Le message engagé de Caroline Receveur sur Instagram

Contrairement aux apparences, Caroline Receveur n’utilise pas son compte Instagram que pour parler mode et beauté. Ainsi, depuis le début du confinement, elle communique aussi régulièrement sur de nombreuses questions qui l’inquiètent. Parmi elles, les maltraitances et violences sexuelles dont sont victimes les enfants, et plus particulièrement actuellement, alors que personne ne peut veiller sur eux pendant qu’ils sont confinés dans leurs foyers.

« 50 000 enfants et adolescent.e.s sont chaque année victime de violences physiques, sexuelles, et psychologiques en France. 1 enfant est victime de viol toutes les heures en France. Si un adulte te fait du mal, te fait peur, te tape, t’insulte, touche ton corps et que ça te met mal à l’aise, tu es en danger. Si tu penses qu’on fait du mal à un autre enfant, appelle le 119. »

Une story engagée qui n’a pas manqué de bouleverser les fans de la jolie blonde, même si le message transmis est plein de bon sens.