Carrefour : soyez vigilant, il y aurait un problème avec la nouvelle draisienne électrique de la marque !

Un article proposé par le magazine, 60 millions de consommateurs devrait vous mettre la puce à l’oreille si toutefois vous envisagez d’acheter une draisienne. En effet, Carrefour a décidé de commercialiser un modèle très connu puisqu’il est proposé par Moovway. Ce dernier a également été mis en avant par d’autres enseignes comme Auchan, Boulanger ou encore Darty. C’est donc au tour de ce commerce de vous proposer cette version en promotion puisque vous devrez débourser moins de 200 euros.

Carrefour vous propose une belle promotion jusqu’au 5 juillet

Sachez que ces moyens de locomotion ne connaissent pas la crise alors que les villes sont clairement saturées depuis quelques années à cause des voitures et des embouteillages. De ce fait, vous devez trouver des solutions pour réussir à vous déplacer, mais ne vous focalisez pas sur les premiers modèles qui croisent votre route. Vous pourriez clairement être déçu puisque tous les modèles ne sont pas homologués. Comme le magazine peut le stipuler, la draisienne proposée par Carrefour n’est pas compatible avec la piste cyclable et la voie publique.

La draisienne électrique de Carrefour, fausse bonne idée https://t.co/UcWAeJwR3j via @Radinspointcom — anthonioz eric (@titeuf73100) May 7, 2021

Vous devez bien regarder la promotion dévoilée par l’enseigne puisqu’une petite ligne vous propose quelques renseignements .

. La draisienne est donc conçue seulement pour les espaces privés et les voies, cela limite donc les possibilités.

Il est important de noter que les draisiennes sont considérées comme des cyclomoteurs et non des engins de déplacement personnel et motorisés.

Vous pensez sans doute que cette différence n’est pas très grave, mais votre draisienne proposée par Carrefour ne pourra pas être utilisée en dehors des voies. De plus, pour que l’usage soit possible sur la chaussée, le magazine nous informe qu’il faut une immatriculation comme c’est le cas pour un scooter ou une petite moto.

Attention aux équipements pour votre draisienne

Comme c’est le cas pour les trottinettes électriques, il y a souvent une méconnaissance par rapport à la loi. Vous devez donc combler vos lacunes pour être certain d’utiliser dans les meilleures conditions ces engins. En parallèle de l’immatriculation, sachez que la draisienne peut être pilotée si vous possédez un brevet de Sécurité routière. De plus, vous devez utiliser les mêmes équipements que ceux indispensables pour les deux-roues motorisés à savoir un casque homologué ainsi que des gants qui répondent à toutes les normes en vigueur.

Ce n'est pas un vélo (pas de pédale), pas une trottinette (elle a un siège), elle a un moteur (électrique) et elle accélère d'un coup de poignée, c'est une….?https://t.co/OAsXdSAXYh — BFMTV (@BFMTV) May 6, 2021

Il faut également noter que les draisiennes qui ne sont pas homologuées ne peuvent pas être immatriculées, cela pose donc de réels problèmes à tous les utilisateurs. C’est pour cette raison que vous devez bien vous renseigner avant de succomber à cette promotion alléchante proposée par Carrefour. Votre draisienne sera facturée moins de 200 contre 250 euros après le 5 juillet.