Catherine Laborde malade, elle se confie : son mari est terrifié par l’un des symptômes !

View this post on Instagram

Catherine Laborde fait face avec le sourire. Elle ne fait plus la pluie et le beau temps, mais elle peut encore profiter du bonheur en famille. De 1988 à 2017, la très populaire Catherine Laborde a présenté la météo sur TF1 de sa voix claire et ensoleillée. Elle pouvait annoncer le déluge, sa présence sur le petit écran était une éclaircie avant le journal. Puis un ouragan s’est abattu dans sa vie : « démence à corps de Lewy », l’affection neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer. Pendant deux ans, Catherine lutte en secret contre cette maladie qui touche les parties du cerveau liées aux fonctions cognitives et aux mouvements. Cette admiratrice de Montaigne s’est confiée dans un essai pour mieux « tenir l’ennemi à distance ». Elle est un des grands témoins avec lesquels, dans notre hors-série consacré aux secrets de la mémoire, nous faisons le point sur la recherche, et les espoirs qu’elle soulève. Un sujet de @fsaugues et @ghislaindeviolet à retrouver dans Match cette semaine. Photo : @phppetit — #CatherineLaborde #TF1 #ParisMatch