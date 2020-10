Cathy (L’amour est dans le pré) très désagréable avec son prétendant : Elle le recadre devant des milliers de téléspectateurs !

François ne s’attendait certainement pas à recevoir ce coup de la part de la femme à laquelle il s’intéressait. Dans l’épisode de l’émission de téléréalité diffusé le 19 octobre dernier, Cathy avait reçu le caviste à son domicile. De toute évidence, le caractère de ce dernier ne lui a pas plu et elle n’a pas hésité à le remettre à sa place. Les choses ne sont pas passées comme ils le désiraient et les remarques cinglantes de Cathy ont étonné les téléspectateurs. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un programme tout tracé

À 41 ans, Cathy est encore hyperactive et c’est justement la raison pour laquelle elle recherchait un homme du même tempérament. De tous les prétendants auxquels elle a eu affaire pendant le speed-dating, il n’y avait que François qui lui avait tapé dans l’œil et ce dernier était également ravi de pouvoir faire sa rencontre.

Avant de recevoir la visite de François, la viticultrice avait préparé sa maison. S’ils avaient hâte de se retrouver l’un l’autre, les choses ne sont pas passées comme prévu. Elles ont même assez mal tourné. Dès qu’ils se sont vus, le tandem est allé faire une visite express du village ainsi que celle du domaine de Cathy.

Quand Cathy recadre François

Le programme s’est poursuivi avec quelques dégustations de vin et un déjeuner au restaurant. C’est à ce dernier moment que l’irréparable s’est produit alors que le duo essayait d’en savoir un peu plus l’un sur l’autre. L’agricultrice avait certainement été déçue lorsque l’homme de 41 ans avait expliqué quel est son tempérament. Ce dernier était plutôt calme et du genre à se poser beaucoup de questions, contrairement à Cathy qui avait un rythme de vie effréné. Elle vivait au jour le jour et découvre avec surprise ce que lui réserve l’avenir.

La goutte d’eau qui fit déborder le vase fut quand François a avoué être fatigué alors que le programme ne venait que de commencer. Cathy l’a très mal pris et lui a donc répondu avec des mots très peu agréables ‘’Ah bah, tu peux aller dormir. Je peux annuler le séjour si tu veux’’. Même si elle l’avait dit sur le ton de la plaisanterie, son ressentiment était assez remarquable.

Les réactions à la suite de leur rencard

Il est clair que Cathy était déçue par le comportement de François lors de leur première sortie. Elle affirme d’ailleurs que leur premier jour avait été bizarre. Même si la viticultrice reconnaissait que chacun avait son rythme de vie, les choses s’annoncent déjà très compliquées entre elle et le caviste. Pourtant, elle avait précisé qu’elle était très dynamique et qu’elle recherchait quelqu’un de calme, mais pas trop calme non plus.

Apparemment le coup de foudre qui les a accroché la première fois ne fera pas plus de magie qu’il en a déjà fait. François quant à lui ne semblait pas inquiété que les choses n’aient pas collé entre Cathy et lui. Le caviste avait bel et bien conscience que leurs caractères et leurs rythmes de vie à tous les deux sont diamétralement opposés. Si les téléspectateurs espéraient que pour une fois, les choses iraient bien pour Cathy, les chances que cela arrive s’amenuisent bien déjà. On espère tout de même que les prochains épisodes lui réserveront de meilleures surprises.