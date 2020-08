Cauchemar en cuisine : le couple Adel et Fatiha font pleurer tous les téléspectateurs ! Les internautes sont choqués!

Après la chute de Copains d’abord, une émission déprogrammée par M6. Le grand Philippe Etchebest a fait un retour en force dans l’émission Cauchemar en cuisine. Ceci dans le but de venir en aide aux établissements de restauration en détresse de la France. L’épisode du 13 août a été consacré pour redresser « La perle noire ». Un restaurant du duo formé par Adel et Fatiha.

Un couple qui mérite de s’en sortir

Connu par son caractère si rude et méticuleux, nombreux sont les candidats qui ont eu du mal à satisfaire Philippe Etchebest. Le couple du jeudi dernier n’en demeure pas le reste. Ainsi, lors du coaching des propriétaires, le célèbre chef étoilé a tant exigé qu’Adel et Fatiha soient irréprochables. Bien dans la préparation de plats que dans la propreté de la cuisine. Ignorant et en détresse, de nombreuses fois, le couple a reçu les coups de gueule du chef.

Les reproches de ce dernier, après avoir vu l’état des matériels de cuisine, s’avèrent les plus rudes pour les deux amoureux. En effet, après que Philippe Etchebest ait fait le tour de la salle à manger, il s’est introduit pour la première fois dans la cuisine de « La perle noire ». En voyant l’état des plaques du four et de la friteuse du restaurant, il n’a pas pu s’empêcher de faire ses critiques. Des remarques qui ont fortement blessé les candidats.

« Vous avez fait cuire mes frites là-dedans ? Mais vous n’avez aucun respect… C’est du moisi ça ! À un moment donné il ne faut pas se foutre de ma gu****. » avait-il exprimé. Toutefois, la goutte qui a fait déborder le vase demeurait surtout dans son reproche à Fatiha. Selon lui, cette dernière est très protectrice envers son mari. De plus, il l’a inculpé qu’à aucun moment la restauratrice ne veut impliquer son époux à de lourdes tâches. Une accusation qui a mis Fatiha en larmes devant la caméra. Cette situation a dès lors touché le public.

Le couple Fatiha/Adel dans cauchemar en cuisine ils sont trop attachants et soudés ils se protègent tous les deux c'est un trop beau couple, je pensais pas être émue devant une émission comme ça ptdrrr — كالي🩸 (@DeirAlKali) August 13, 2020

Sur Twitter, nombreux internautes ont exprimé leurs avis et leurs sentiments. Beaucoup sont ceux qui n’ont pas hésité à prendre la défense du couple. En qualifiant le duo « Adel et Fatiha » comme un beau couple, ils ont également relevé que ces derniers sont si attachants et soudés. D’autres internautes ont admiré le soutien de Fatiha quant à son époux. Ils ont même jugé que ce genre de couple mérite tellement de réussite. Des commentaires qui ont certainement touché les restaurateurs en détresse.

L’épisode de cauchemar en cuisine avc Adel et Fatiha il m’a fait pleurer, ils sont trop touchants 😭 — حواء (@itsawaa_) August 14, 2020

Le devenu de « La perle noire »

Malgré des pressions intenses et des paroles non modérées du juré de Top chef, son passage dans l’établissement d’Adel et Fatiha a porté son fruit. En effet, les restaurateurs ont été redirigés vers le droit chemin. Ils ont pu corriger leur manque de communication, la transmission d’informations erronées à la clientèle, ainsi que la gestion de l’ensemble du restaurant.

Des progrès qui leur permettaient de redémarrer leur business. Ceci grâce à l’aide incontestable de Philippe Etchebest. Sur une interview accordée à « 20 minutes » le duo de propriétaires n’a pas pu s’empêcher de témoigner leur reconnaissance quant à la sévérité du chef.

Quoi qu’il en soit, Adel et Fatiha sont désormais sortis de leur cauchemar. Depuis, « La perle rare » a réouvert ses portes du lundi au vendredi entre 8 heures et 16 heures. Beaucoup sont ceux qui ont apprécié le restaurant. Certains ont même salué les énormément changements apportés depuis le tournage de Cauchemar en cuisine, sur Tripadvisor. Qui seront alors les prochains bénéficiaires du précieux coup de main du célèbre chef étoilé ? À suivre dans les prochains épisodes.