Cauet : il balance en direct sur les caprices d’une grande star américaine qu’il appelle “Connard number 2” !

Alors qu’il animait son émission sur NRJ, Sébastien Cauet a révélé cette anecdote qui s’est déroulée il y a bien longtemps, et qui concerne sa rencontre avec une star américaine. Autant dire que cela ne s’est pas bien passé, l’animateur étant reparti avec une mauvaise image de cet acteur qu’il admirait pourtant.

Un personnage très cash qui aime balancer des doss !

Tout le monde le sait, Cauet parle toujours sans langue de bois. De plus l’animateur n’hésite pas à régler ses comptes en direct dans ses émissions. On se rappelle encore des messages du chanteur Francis Lalanne, qu’il a révélé en direct. En effet, après les moqueries qui ont été dites sur lui, ce dernier avait envoyé des messages incendiaires, que Cauet n’a pas hésité à diffuser.

Plus d’une fois, Cauet n’a pas été tendre avec la chanteuse Angèle. Déjà la 1ère fois, alors qu’elle était son invitée, il n’a pas hésité à lui reprocher son manque de générosité en direct, parce qu’elle ne lui avait pas donné un autographe pour une petite fille.

Malgré les explications de la jeune fille sur ce fait, l’animateur semble ne pas avoir digéré l’affaire. Quelques temps après, il a balancé en direct que la chanteuse de Balance ton quoi, avait été la seule à refuser de donner quelque chose pour une vente aux enchères destinée à aider dans la lutte contre le Covid-19. Pourtant pleinement engagée dans la cause, Angèle est sortie du silence et a répondu clairement à Cauet, mettant tout le monde d’accord.

Toutefois, il n’y a pas que les artistes français qui font les frais des punchlines de Cauet. Sur NRJ dans son émission radio « C’Cauet », l’animateur est revenu récemment sur cette anecdote concernant sa rencontre avec Ben Stiller.

Caprices de Star américaine : Cauet dit tout !

Il y a bien longtemps, la route de Sébastien Cauet a croisé celle de l’acteur Ben Stiller. Il semblerait bien que l’acteur soit plutôt capricieux, puisque la température de la salle doit forcément être à un degré donné avant qu’il n’y vienne.

D’après Cauet, la manageuse de Ben Stiller venait carrément avec un thermomètre pour vérifier la température ambiante : « Elle arrive, elle prend le thermomètre : ‘trop chaud’ ; j’attends une demie-heure : ‘encore trop chaud’. Ils ramènent une clim les mecs, ils montent la clim à fond, elle revient : ‘encore trop chaud’. J’ai attendu une heure et demie! »… »Tu sais ce que je voulais faire : je voulais que Ben Stiller s’installe, et quand on était assis je voulais me lever et faire: ‘trop froid’, et je voulais me barrer ! »

Cette rencontre décevante, Cauet l’avait déjà raconté dans l’émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste, il y a quelques années. Avec bien moins de gant, il avait d’ailleurs précisé que c’est lorsque la température est arrivée à 19,5°, que l’acteur est arrivé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @cauetofficiel le 20 Sept. 2020 à 2 :58 PDT



Traitant Ben Stiller de « Conn*rd number two » à l’époque, Cauet avait décerné la palme des capricieux à une autre grande star américaine Jennifer Lawrence. Pour l’animateur, l’actrice était la « conn*sse number one ».

Il semblerait que cette dernière lui ait laissé une impression encore plus mauvaise que celle de l’humoriste et acteur Ben Stiller. Sébastien Cauet a témoigné sur le plateau de Touche pas à mon poste que Jennifer Lawrence était tout simplement imbuvable.

D’après son souvenir : « Je lui ai dit qu’on faisait un petit selfie pour démarrer la séquence ». « Elle m’a dit ‘Non, ça, je ne fais pas’. A la fin, je lui ai tendu la main pour la saluer et elle m’a dit ‘Non, ça, je ne fais pas non plus‘ ».

Ça n’est pas passé pour Cauet, et il est fort possible qu’il ressorte encore cette anecdote concernant la star hollywoodienne…