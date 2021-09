Ce que vous mangez et la manière dont vous mangez en disent long sur vous : découvrez quel type de mangeur vous êtes !

Manger est un besoin naturel. Néanmoins, certains utilisent ce besoin pour déstresser ou pour s’évader face à certaines situations. Ce qui peut engendrer de lourdes conséquences sur l’organisme. Étant tous différent les uns les autres, chacun, se retrouve avec sa propre manière de manger. Et vous, quel type de mangeur êtes-vous concrètement ? Désirez-vous en savoir plus ?

Les mangeurs internes

Dans le cas présent, les mangeurs internes sont ceux qui mangent lorsqu’ils sont animés par un sentiment de bonheur, de tristesse, lorsqu’ils sont en fête ou stressés. Ces genres de personnes ne prêtent pas en réalité une attention particulière au moment où leur envie se manifestera et fera savoir qu’ils ont faim. Ils sont conditionnés par leurs émotions et ne mangent que lorsque cette dernière le dit.

Les mangeurs externes

Contrairement aux mangeurs internes, les mangeurs externes sont guidés par l’environnement. Ils mangent en réponse à ce qu’ils voient dans leur environnement. Lorsqu’une personne quelconque mange à côté d’eux, l’envie de le faire également les prend. C’est aussi pareil, lorsqu’ils voient de simples panneaux publicitaires d’un produit alimentaire. Cela déclenche inévitablement l’envie de manger.

Les mangeurs restreints

Les mangeurs restreints quant à eux sont très stricts dans leurs alimentations. Ils se concentrent beaucoup plus sur la qualité de même que sur la quantité de ce qu’ils mangent. Ce sont les premiers à supprimer des groupes d’aliments de leurs régimes alimentaires afin de perdre du poids plus rapidement.

Ils le font aussi pour stabiliser leurs poids. Ils mangent principalement en réponse à des critères auto-imposés plutôt qu’à des besoins physiologiques. Ils sont tout aussi capables de surveiller au gramme près la quantité de calories qu’ils consomment.

Les mangeurs intuitifs

Ces genres de mangeurs aiment tout simplement la nourriture. Ils mangent uniquement lorsque le besoin se fait sentir. Ils sont totalement indépendants de leurs émotions et de leur environnement. Ils mangent donc en synchronisation avec leur corps.

Comment mangez-vous ? Votre personnalité mise en lumière

Il est important de noter que votre façon de manger en dit long sur votre personnalité. Ainsi, mieux en apprendre est donc capital pour contrôler son alimentation.

En effet, ceux qui mangent lentement sont reconnus comme étant des personnes qui misent beaucoup plus sur la productivité au travail. En ce qui concerne l’amour, ces personnes aiment bien vivre l’instant présent sans pour autant se soucier du reste. Cependant, elles sont toujours en retard dans tout.

En ce qui concerne ceux qui mangent très vite, la rentabilité et la productivité sont les deux objectifs de leur vie. Ils sont multitâches, ne s’accordent pas assez de temps et font en permanence la liste de tout. Il est plus conseillé de ralentir un peu avec le rythme pour mieux apprécier l’évolution des efforts fournis.

Hormis cela, ceux qui mangent les aliments un à un, ont plus le souci du détail et préfère plutôt avancer dans la vie avec prudence.