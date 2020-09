Cécile de Ménibus : l’ex-acolyte de Cauet victime d’une intrusion à domicile, son chien tabassé !

L’animatrice de 49 ans s’était éclipsée en Aquitaine pour profiter de son temps libre. Elle s’était évadée pour prendre souffle avant d’attaquer son travail. Cependant, ses vacances ont pris une mauvaise tournure.

En effet, Cécile de Ménibus était victime d’une tentative de cambriolage. Cependant, le pire réside sur le fait que les cambrioleurs ont attaqué son chien.

Complètement chamboulée par la situation, la jeune femme n’a pas hésité une seule seconde à partager sa mésaventure sur son compte Twitter.

Après une intrusion dans la maison, les individus on tabassé notre chien qui se remet doucement. Merci à la @Gendarmerie #Lesparre pour leur travail de soutien et de protection et d’investigation. #sécurité #FDO pic.twitter.com/v3sQwaSu65

— Cécile de Ménibus ♕ (@cecile2menibus) August 29, 2020