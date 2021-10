Cécile Wolfrom représentera l’Alsace à la compétition Miss France 2022 !

Les Alsaciens ont couronné leur nouvelle ambassadrice ! La Miss Alsace 2021 se prénomme Cécile Wolfrom. C’est bien la pharmacienne de 24 ans qui représentera les couleurs de sa région au cours de l’élection nationale. Un grand rêve qui se réalise enfin à moitié pour la jolie femme qui désire succéder à Amandine Petit.

Miss Alsace 2021, enfin couronné

Les jours de la sublime Amandine Petit sont visiblement comptés. À qui l’actuelle Miss France, cédera-t-elle sa couronne et son écharpe ? Le suspense demeure encore, car jusqu’à présent, les élections régionales continuent de se succéder.

L’Alsace quant à elle, s’est déjà armée pour la compétition en choisissant son ambassadrice. Il s’agit nul autre que de Cécile Wolfrom qui succède Aurélie Roux, sacrée en 2020. La Strasbourgeoise réagit « Quand mon nom sort, l’émotion est très grande, je ne m’y attendais pas forcément ».

En effet, parmi les 19 candidats qui ont défilé à Selestat, Cécile Wolfrom a réussi à sortir son épingle du jeu. Elle est âgée de 24 ans et est originaire du Bas-Rhin. En se faisant élire Miss Alsace 2021, celle qui est née à Strasbourg se rapproche un peu plus de son rêve. La jeune femme est passionnée de tennis, de piano, de pâtisserie et totalise actuellement près de 50 000 abonnés sur son compte Instagram.

Miss Alsace 2021 face à ses études

Mieux encore, la jeune femme a réellement impressionné plus d’un en évoquant ses études. En fait, la nouvelle Miss Alsace est en sixième année de Pharmacie pour son plus grand bonheur. Elle a déjà passé un Master dans cette filière et ambitionne de rejoindre par la suite, l’Essec Business School. Et ce, dans l’objectif de faire un double doctorat en pharmacie et école de pharmacie.

Tout compte fait, si la ravissante pharmacienne remporte le titre de Miss France 2022, elle va devoir reporter ces plans. Elle aura donc l’obligation de mettre ses études entre parenthèses, et ce, pendant une année. Elle est bel et bien consciente de cela.

La brunette affirme « Je pourrai reprendre ma thèse l’an prochain si je suis élue Miss France ». Et à elle de préciser par la suite « Tout ce que je vis là est extraordinaire ». Cécile Wolfrom semble très sereine et la joie qui l’anime après son couronnement en tant que Miss Alsace 2021, n’est plus à démontrer.

Cécile Wolfrom très reconnaissante

Miss Alsace 2021 n’a pas hésité à faire un tour sur son compte Instagram après son couronnement. Un moment pour elle de remercier profondément sa communauté pour ce titre qui est sien actuellement.

Elle déclare « Comment pourrais-je vous remercier à hauteur de tout ce que vous m’avez déjà apporté ». Elle poursuit, « C’est tous ensemble que nous vivrons cette incroyable aventure dans l’espoir de décrocher la couronne de Miss France ! ». « Maman, papa, les filles… Merci de m’avoir soutenue depuis le début, » a-t-elle ajouté. Il est bien possible d’imaginer l’émotion qui anime notre Miss Alsace 2021 qui se sent très chanceuse. Une joie immensurable, on suppose bien !

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 aura lieu au Zénith de Caen plus précisément le dimanche 11 décembre 2022. La compétition sera diffusée en direct sur TF1. C’est donc le moment pour la jolie Cécile Wolfrom de commencer à s’apprêter pour rapporter la couronne au pays.