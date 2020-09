Céline Dion : des photos magnifiques de la star dans son studio de danse ! Les fans sont adorent !

View this post on Instagram

I am joining @zuhairmuradprivate and @zuhairmuradofficial in helping the people of Beirut who have lost so much in the recent devastating tragedy. 100% of the profits from this limited-edition tee support the relief efforts of @offre.joie who are on the ground responding to humanitarian needs. Please join us and get yours by clicking the link in the bio. – Celine xx… #RiseFromTheAshes . Je me joins à @zuhairmuradprivate et @zuhairmuradofficial afin d’aider les habitants de Beyrouth qui ont tant perdu dans la récente tragédie dévastatrice. 100% des profits des ventes de ce t-shirt en édition limitée iront directement soutenir les efforts de @offre.joie qui travaille sur le terrain pour répondre aux besoins humanitaires. Joignez-vous à nous et obtenez votre t-shirt en cliquant le lien dans la bio. – Céline xx…