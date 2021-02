Céline Dion : un deuil complètement horrible pour la chanteuse qui est au plus mal, c’est de pire en pire !

Depuis la perte de son mari René il y a quelques années, on peut dire que Céline Dion, la célèbre chanteuse, est au plus mal avec des catastrophes à répétition que l’on peut voir au quotidien sur les plateaux de télévision ou encore sur les réseaux sociaux.

En effet, comme on peut souvent le voir, entre les différentes maladies dont a souffert la chanteuse Céline Dion et les drames de ses proches, elle vit un quotidien très difficile. L’année 2020 a également été le coup de grâce pour elle comme pour des millions d’autres artistes : elle ne peut plus se produire devant ses millions de fans comme elle adore le faire, et elle est contrainte de devoir respecter les gestes barrières ainsi que toutes les mesures gouvernementales.

Céline Dion partage son deuil sur les réseaux sociaux, un nouveau drame dont elle devra réussir à se relever bientôt !

C’est encore une fois une nouvelle catastrophe avec laquelle la chanteuse Céline Dion devra faire face. En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, vous pouvez voir que de nombreux décès et hospitalisations sont encore bien présentes en France mais également partout dans le monde, et cela n’échappe pas aux plus grandes stars. Depuis le décès de son mari René Angélil, c’est une véritable tragédie.

Elle a en effet perdu sa mère quelque temps plus tard, et elle se retrouve plus seule que jamais aujourd’hui, alors que la France s’apprête par ailleurs à vivre un troisième confinement.

Dans une souffrance infinie, Céline Dion a appris la mort d’un homme célèbre qu’elle avait connu et qui l’a profondément touchée, bien que celui-ci ne fasse pas partie de sa famille proche. Dans cette crise horrible, nous avons malheureusement toutes et tous perdu des proches et cela ne fait que continuer !

En effet, c’est l’homme médiatique Larry King qui est tragiquement décédé il y a de cela quelques jours, et Céline Dion a été très attristée d’apprendre sa disparition. Le présentateur de télévision américain est en effet très connu et apprécié des américains, et personne ne s’attendait à le voir décédé aussi tôt, même si la situation est bel et bien réelle…

Découvrez le brillant hommage de Céline Dion à Larry King, ce célèbre animateur américain très apprécié !

Cela fait maintenant des années que Céline Dion est connue dans le monde entier, et par conséquent on a pu la voir plus tôt aux côtés de nombreux présentateurs de télévision dont elle a parfois été très proche, comme cela a pu être le cas avec par exemple Michel Drucker, qui est par ailleurs très mal en point.

Mais concernant Larry King, c’est dans les plus grands shows américains que l’on a pu le découvrir et c’est encore une fois un vibrant hommage qu’elle a pu faire à l’homme de télévision. Personne ne s’attendait à ce qu’elle écrit un tel message vibrant sur le réseau social Instagram.

Elle a affirmé en effet que c’était un « ami de toujours » et que l’homme était par ailleurs un vrai gentleman. On imagine que la famille proche et les amis de Larry King ont été très touchés par le gentil message de Céline Dion, qui reste tout de même une très grande personnalité très appréciée dans le monde entier et pas uniquement par la communauté francophone.