Céline Dion : elle dévoile son corps dans un body doré très sensuel sur Instagram ! Les fans adorent !

Plus en forme que jamais

Actuellement, Céline Dion est en train de profiter de sa pause estivale avant de reprendre « Courage World Tour « , un retour prévu pour novembre 2020. Une tournée mondiale qu’elle a dû suspendre à cause de la pandémie du coronavirus. Toujours proche de ses fans, la star ne manque pas une occasion de partager une photo d’elle sur les réseaux sociaux. Elle avait décidé d’oser comme à son habitude, une tenue… inattendue.

Sur la photo qu’elle a partagée sur Instagram, on la voit vêtue d’une tenue ultra sexy et moulante qui laisse entrevoir son corps musclé. En retour, ses milliers d’abonnés prennent énormément de plaisir à suivre les faits et gestes de leur chanteuse favorite. « Pour être honnête avec vous, je pense être au meilleur de ma vie en ce moment et je veux vraiment en profiter et profiter de chaque instant », a-t-elle alors confié au Sun.

Depuis, à chacune de ses sorties, le look de la Diva enflamme la toile. Ce n’est donc pas un hasard si son style et son élégance lui ont valu de remporter le titre de personnalité le mieux habillée de l’année 2019, devançant ainsi plusieurs grands noms de la mode.

Aujourd’hui âgée de 52 ans, l’interprète de My heart will go on a récemment fait la couverture du numéro Harper’s Bazaar Icons, Elle Canada et CR Fashion Book, le magazine très convoité de Carine Roitfeld, ancienne rédactrice en chef de Paris Vogue.

Ses jambes, désormais célèbres, ont dominé le numéro de septembre de CR, avec une photographie en contre-plongée qui regarde de dessous le tutu Saint Laurent de la chanteuse. Dans l’interview qui l’accompagne, Dion admet ce que nous savons déjà: elle est folle de vêtements.

Le look futuriste, très apprécié sur le net

« Céline Dion est une vision en or » comme l’a noté Today. La chanteuse a publié des photos d’une récente séance photo sur Instagram qui la présentait posant dans des tenues futuristes du designer Thierry Mugler. Naturellement, les fans de Dion n’ont pas tardé à se rendre dans la section commentaires des photos pour lui montrer un peu d’amour.

Céline peut être vu portant un body métallique doré incrusté de pierres précieuses dans divers clichés de la séance photo. Dans sa légende, pour l’une de ses publication Instagram, elle a noté qu’elle «brille dans le vintage» Mugler. La chanteuse de « My Heart Will Go On » a posté une photo ultérieure d’elle posant dans la tenue spectaculaire, qu’elle a sous-titrée avec le trop parfait, « Vivez la vie selon la règle d’or ».

En plus de publier quelques-uns des looks de sa récente séance photo, la chanteuse a également donné à ses fans un aperçu des coulisses de la façon dont le tournage s’est déroulé.

Juste sur la base de tous les looks qui sont sortis de la séance photo, elle a définitivement apporté le glamour à Instagram. Au sujet de la haute couture dans sa dernière série de clichés Instagram, ses fans ne pouvaient s’empêcher de commenter ses publications pour faire savoir à la chanteuse à quel point elle était fantastique.

Certains n’ont pas tardé pour déposer de nombreux commentaires positifs pour témoigner de l’amour pour l’icône du style. »Pour l’amour de Dieu, c’est un chef-d’œuvre », a écrit une personne du nouveau look. Tandis que beaucoup de fans n’ont pas pu s’empêcher de comparer ce nouveau look de Céline à celui Wonder Woman et C-3P0 de « Stars Wars ».

Des internautes n’ont pas manqué de constater que le même body semble avoir été porté une fois par Beyoncè dans le clip de sa chanson de 2009 « Sweet Dreams ».