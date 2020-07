Céline Dion : elle traverse une difficile épreuve, la vie de la star n’est pas toujours rose !

En effet, elle a perdu son mari, René, en janvier 2016, décédé suite à un cancer. Elle a mis du temps à s’en remettre. Ensuite, comme si ce malheur ne suffisait pas, son partenaire, Peabo Bryson s’est retrouvé sur un lit d’hôpital. En effet, le chanteur américain a eu une crise cardiaque le samedi 27 avril 2019, mettant Céline Dion au plus mal. Découvrez-en plus, dans cet article.

La vie de Céline Dion

Céline Dion n’a pas eu une enfance parfaite. Ainsi, toute petite déjà sa vie était compliquée. Lorsqu’elle a rencontré René, les choses sont devenues différentes, ce fut comme une renaissance. Alors, quand elle a perdu ce mari aimant, elle croyait ne plus pouvoir se relever. Toutefois, consciente qu’il aurait voulu qu’elle continue à exercer son métier d’artiste, elle n’a pas voulu baisser les bras. En effet, René était non seulement un mari, mais aussi un véritable mentor qui a su l’aider dans sa profession. La chanteuse a donc entamé de plus grands projets professionnels qui impliquent qu’elle travaille sans relâche et avec discipline. Ainsi, elle a :

décidé de se concentrer sur la danse

présenté des spectacles riches en couleurs

riches en couleurs repris ses tournées dans le monde.

Tout cela l’aidait à faire ressortir toute la peine qu’elle ressentait et lui procurait un peu plus de joie.

Céline Dion et Peabo Bryson

Céline Dion et Peabo Bryson se sont rencontrés en 1991. À l’époque, la chanteuse n’était pas encore mariée à René. Peabo, lui, célèbre auteur-compositeur et interprète plein de talent, avait du charisme et du succès. Lui et Céline travaillaient alors sur un album et ils ont fait ensemble une interprétation, en 1992. Il s’agit de l’interprétation de la chanson du célèbre dessin animé La Belle et la Bête. Lors de cette prestation, on a senti comme un coup de foudre entre les deux célébrités. L’assistance a été charmée par la beauté et l’émotion qu’exprimait le duo dont les voix s’accordaient si bien. Cela était si intense que, la même année, leur collaboration a reçu l’Oscar de la meilleure chanson originale. Céline et Peabo se respectaient et s’admiraient déjà beaucoup, à l’époque. Ainsi, des années plus tard, ils ont su se retrouver et se mettre ensemble.

Malheureusement, à 68 ans, Peabo, compagnon de Céline, a dû lutter contre la mort. En effet, il a eu une crise cardiaque à son domicile, en Géorgie. Céline Dion s’en est alors remis aux cardiologues s’occupant de son homme. Elle a aussi, durant cette période, prié pour qu’il guérisse au plus vite. Cette attaque a terrassé Peabo, et s’il est vrai qu’il a survécu, il en a gardé des séquelles. Ainsi, son cœur est, à présent, fragilisé et il doit faire plus attention à lui. Céline l’accompagne donc dans cette nouvelle épreuve qui est sans doute tout aussi éprouvante pour elle. En effet, elle-même est dans la cinquantaine et son état de santé est tout aussi fragile. Elle doit donc également prendre soin d’elle-même et se ménager.

Une chanteuse forte et courageuse

Il faut reconnaître qu’avant tout Céline Dion est une femme courageuse et humaine. En effet, en dépit de tout ce qu’elle endure, elle trouve toujours la force de se relever. De même, lorsqu’elle entame un projet, quelles que soient les difficultés, elle l’achève. C’est d’ailleurs ce que ses fans admirent le plus en elle. De plus, même quand elle souffre, elle trouve du temps pour soutenir ses fans en temps de crise. Elle a d’ailleurs su le montrer avec son album intitulé Courage dont les morceaux sont assez inspirants.

La chanteuse a travaillé dur toute sa vie pour atteindre son niveau actuel. Aussi, la voir, à présent, amaigrie et presque à bout de forces désole plusieurs de ses fans. Plus grande encore est la désolation de ceux-ci quand ils constatent qu’elle continue de faire beaucoup d’effort. Il ne reste plus qu’à espérer que tout s’arrange pour Céline Dion et qu’elle ne succombe pas à l’épuisement. Il faut bien qu’elle retrouve du calme et de la sérénité dans sa vie.