Céline Dion encore sous le choc après la vente d’un bien de René, son défunt mari !

Malheureusement, la dernière vente était très dure pour elle, car le bien cédé avait une valeur sentimentale à ses yeux.

Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train sur le fait que des investisseurs s’intéresseraient à un bien que possède Céline Dion. Il s’agit de son club de golf situé au Québec. Ces rumeurs étaient fondées, car elle a fini par se séparer de ce bien, même si cette transaction l’a beaucoup affecté moralement. Il faut savoir en effet que, ce club de golf, elle l’avait acheté avec son époux René Angélil, qui aujourd’hui n’est plus de ce monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion) le 15 Oct. 2020 à 8 :14 PDT

Céline Dion vend son club de golf !

Céline Dion a apparemment plusieurs cordes à son arc. En plus d’être une célèbre chanteuse, elle est aussi dans l’achat et la vente de biens en tout genre. Elle a donc acquis de nombreux biens au cours de sa vie, mais elle s’est séparée de plusieurs d’entre eux ces dernières années. Cette fois-ci, c’est au tour de son club de golf situé au Québec de subir le même sort. C’est un club vraiment huppé, raison pour laquelle il a attiré l’attention de plusieurs investisseurs.

La vente a donc été conclue, pour un montant que la chanteuse a gardé secret. Ce qu’elle révèle par contre, c’est que ce lieu est chargé de souvenirs puisqu’elle y passait d’agréables moments en compagnie de René. Elle repense à son regretté mari et agent, et a l’impression d’abandonner une partie de leur histoire en cédant ce bien.

Pour le moment, les nouveaux propriétaires du club de golf Le Mirage de Céline Dion n’ont pas encore installé une nouvelle pancarte. La transaction a tout de même été conclue, c’est un fait avéré. D’ailleurs, d’après les journalistes, cette vente a été conclue depuis le mois d’avril 2020. Le nouvel acquéreur est le groupe Messier, Savard & Associés (MSA), et il a aussi gardé secret le montant de l’opération.

Toutefois, d’après des sources, il semblerait que le montant tourne autour de 20 millions de dollars canadiens. Une somme qui vient s’ajouter au patrimoine colossal de la chanteuse qui s’élève déjà à un montant de 450 millions de dollars !

Le Mirage vendu : Céline Dion du titre de propriétaire à partenaire dorénavant !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion) le 27 Sept. 2020 à 8 :31 PDT



Avant toute chose, il faut noter que la chanteuse Céline Dion devait participer à une tournée mondiale appelée le « Courage World Tour ». Cette tournée a été annulée comme les nombreux autres événements qui devaient avoir lieu cette année, à cause de l’épidémie du coronavirus qui touche les pays du monde entier. Voilà pourquoi, pour le moment, Céline Dion habite au Canada, sans doute en attendant de pouvoir reprendre sa tournée.

Par ailleurs, de nombreux abonnés et fans l’ont interrogé sur la vente de son club de golf à des investisseurs. Elle a fini par leur répondre dans une vidéo qui explique ses sentiments à ce sujet. Elle fait savoir en effet qu’elle avait acheté Le Mirage avec René, son époux défunt, depuis 23 ans. D’après elle, l’homme a apprécié chaque minute qu’il a pu passer sur les lieux. Elle s’en rappelle donc avec nostalgie.

C’est pour cette raison qu’elle est ravie de pouvoir rester partenaire du club et de garder intact le lien qu’elle partage avec ce lieu. Elle est passionnée par le golf, de même que son époux et son fils René-Charles. Il y a donc fort à parier qu’on l’y verra souvent, même si elle n’en est plus propriétaire.