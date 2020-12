Céline Dion : son ex-compagnon entre la vie et la mort ! La malédiction continue de s’abattre sur la star décidément !

Voir cette publication sur Instagram

On #InternationalNursesDay, I want to extend my profound gratitude to all of the men and women who keep us safe and healthy, especially during these difficult times. Thank you for your service, your kindness, and courage. – Céline xx… . En cette #journéeinternationaledesinfirmières je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les femmes et tous les hommes qui nous gardent en sécurité et en santé, particulièrement dans ces temps difficiles. Merci pour votre dévouement, votre gentillesse et votre courage. – Céline xx…