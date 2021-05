Céline Dion fait une très grosse annonce, ses fans sont complètement sous le choc devant son message

Cela faisait plusieurs mois que personne n’avait eu de nouvelles de la part de la chanteuse mythique Céline Dion. Alors quand cette dernière a pu avoir l’occasion de reprendre la parole en exclusivité sur les réseaux sociaux, cela a pu faire beaucoup de bruit. En effet, on ne s’attendait pas à ce que cette dernière prenne la parole sur un sujet aussi brûlant, notamment dans le contexte actuel qui est pour le moins très compliqué.

En effet, tout le monde a pu entendre parler récemment de la décision du gouvernement français d’ouvrir à nouveau les salles de spectacles. D’ici quelques jours, les français pourront en effet se rendre à nouveau dans les salles de concert si tout se passe bien, même si le premier grand concert dont on a pu entendre parler fait d’ores et déjà polémique, c’est le moins que l’on puisse dire.

Alors qu’Indochine devrait faire un grand concert exceptionnel, il se trouve que le prix pour l’organisation de celui-ci devrait être équivalent à celui d’un festival complet, ce qui a rendu complètement fou certaines personnes qui ne se sont pas gênés pour dénoncer cela sur les réseaux sociaux, même si cela peut déplaire à des personnes proches du gouvernement d’Emmanuel Macron.

En revanche, en ce qui concerne Céline Dion, tout le monde se demande quand est-ce qu’elle pourra revenir sur scène : la chanteuse a des fans partout dans le monde, et ces derniers n’en peuvent plus d’attendre de la voir à nouveau interpréter ses plus belles chansons sur scène.

Céline Dion balance tout, elle fait une très grosse annonce sur son retour

Ces dernières heures auront été complètement dingues pour les plus grands fans de Céline Dion, c’est le moins que l’on puisse dire. On a en effet pu apprendre en exclusivité que la chanteuse allait enfin pouvoir proposer un tout nouveau spectacle exclusif.

Cela faisait déjà des mois entiers que les fans de la chanteuse demandaient à cette dernière d’organiser un nouveau concert, alors que la crise sanitaire du coronavirus prenait de plus en plus de place dans le monde. La chanteuse avait alors décidé de participer en exclusivité à un concert à distance avec des chanteurs populaires internationaux, mais rien ne s’était passé comme prévu.

En effet, il se trouve que la chanteuse apparaissait au plus mal, et la maladie l’a par ailleurs gagné par la suite, elle était tout simplement devenue méconnaissable avec le temps. Cela était heureusement sans compter sur sa capacité à pouvoir se remettre sur pieds, comme on va pouvoir le découvrir prochainement.

Un retour sur scène pour Céline Dion, les fans sont prêts à s’arracher les places

C’est donc contre toute attente que Céline Dion a pu être en mesure d’annoncer son grand retour sur scène sur les réseaux sociaux. Du côté des fans, on peut même dire que personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à cela de sa part.

Avec une année 2020 qui aura été plus que difficile pour la chanteuse internationale, le moins que l’on puisse dire c’est que cela aura au moins le mérite de pouvoir étonner les fans qui n’en pouvaient plus d’attendre le grand retour de leur idole de la chanson.