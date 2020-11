Céline Dion : La célèbre chanteuse rend hommage à son ami Jean Jacques Goldman sur son compte Instagram !

Céline Dion et Jean-Jacques Goldman sont de vieux amis. Ce lundi 26 octobre 2020, ce dernier est apparu sur le compte Instagram de Céline Dion à travers plusieurs photos, montrant leur collaboration sur l’un des anciens albums de la star québécoise.

Céline Dion, star et maman comblée !

La carrière professionnelle de Céline Dion est tout simplement phénoménale ! Il faut dire que la veuve de René Angelil est à ce jour et depuis bien longtemps, l’une des plus grandes chanteuses au monde, et sa réputation est planétaire.



Cependant, à 52 ans, Céline Dion est également une maman accomplie de 3 garçons, qui l’ont beaucoup soutenu lors du décès de leur papa. Son aîné René-Charles a déjà bien grandi, et est maintenant âgé de 19 ans. Quant à ses jumeaux, Eddy et Nelson, ils ont célébré leur 10e anniversaire il y a peu, précisément ce vendredi 23 octobre 2020.

A cette occasion, Céline Dion a partagé des photos de ses enfants sur son compte Instagram, les montrant à différents âges. En effet, la chanteuse de My heart will go on est plutôt active sur les réseaux sociaux, et partage divers moments de sa vie avec sa communauté qui la suit assidûment.

Cette fois n’a donc pas raté, puisque la diva nostalgique ce jour-là, a publié de mignonnes photos d’Eddy et Nelson. Une belle surprise pour les internautes, d’autant plus que Céline Dion a même fait des montages, introduisant des décors de montagne dans les images. En légende, elle avait écrit un message des plus émouvant, rappelant aux petits, que leur père continue de veiller sur eux.

Il y a quelques temps, la célèbre chanteuse était déjà apparue sur un cliché où elle était au naturel auprès de ses jumeaux. Une photo que ses fans ont adoré, et n’ont pas manqué de lui faire savoir.

Récemment, c’est son grand ami, le tout aussi célèbre Jean-Jacques Goldman, qui est apparu sur le compte Instagram de Céline Dion…

Deux immenses talents se réunissent pour un album culte !

Céline Dion et Jean-Jacques Goldman sont amis depuis très longtemps. Aussi, tous 2 ont été amenés à collaborer sur bien de chansons. D’ailleurs, une grande partie des chansons de Céline Dion, ont été écrites par Jean-Jacques Goldman.

A 69 ans, celui-ci demeure le chanteur préféré des français, et ce, malgré qu’il se soit retiré depuis bien des années. Ce lundi 26 octobre 2020, quelle ne fût pas la surprise les internautes de reconnaître cet homme qui se fait très discret, sur un cliché posté sur le compte Instagram de Céline Dion.

En effet, Céline Dion a voulu rendre hommage à Jean-Jacques Goldman, tout en partageant avec ses abonnés, de vieilles photographies qui ont été prises pendant l’enregistrement de l’album S’il suffisait d’aimer. Cet album était sorti en 1998. En plus des images, il y avait une petite vidéo où on pouvait voir Céline Dion à côté de l’auteur-compositeur préféré des Français. Elle répétait son célèbre tube On ne change pas.



Emus, la réaction des fans n’a pas tardé : « Ma chanson préférée de tous les temps », « Je ne parle pas français mais c’est le pouvoir de la musique. J’ai été touché en écoutant cette magnifique chanson. »

Etant donné que c’est Jean-Jacques Goldman qui écrit la plupart des chansons de Céline Dion, il est difficile d’en aimer l’un et pas l’autre. Aussi, les fans de Jean-Jacques Goldman ont donné leur avis également : « Le duo de la perfection », « Quelle belle collaboration. Mon album préféré », « Quel bien cela fait de vous revoir ensemble dans cet enregistrement et de vous écouter chanter. »

C’est sûr, Jean-Jacques Goldman manque beaucoup à ses nombreux fans…mais il préfère sa tranquillité…