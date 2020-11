Céline Dion : la chanteuse fait ses débuts au cinéma… Son rêve est en train de se réaliser !

La star a obtenu un rôle au cinéma et apparaîtra très bientôt dans une comédie romantique. Une première dans sa vie !

De toute évidence, la chanteuse n’a pas renoncé à poursuivre ses rêves ! Ça fait bien longtemps qu’elle chérit l’idée de faire ses premiers pas dans le monde du cinéma. On se souvient que la diva québécoise avait été obligée de reporter sa tournée en raison de la crise sanitaire à l’instar de plusieurs autres artistes. C’est cette pause forcée qui lui a donné l’occasion de réaliser l’un de ses désirs les plus chers : jouer au cinéma. À quelque chose malheur est bon, dit-on. La mère de jumeaux apparaîtra bientôt sur nos petits écrans comme la vedette d’une comédie romantique et ses fans ont déjà hâte de la voir dans cet univers tout nouveau…

Céline Dion dans « Text for you » !

C’est le mardi 27 octobre dernier que le Journal de Montréal a révélé que la femme de 52 ans avait décroché un rôle au cinéma. La mère d’Eddy et de Nelson a rejoint le casting d’une nouvelle comédie romantique qui a été nommée Text for you. Dans ce film, Céline Dion jouera aux côtés du comédien écossais Sam Heughan, l’acteur vedette de la série Outlander, et de l’actrice Priyanka Chopra Jonas, la femme du chanteur Nick Jonas.

La cinquantaine passée, pour Céline Dion, cette incursion au cinéma est comme l’accomplissement d’un rêve. Il y a bien longtemps qu’elle clamait son envie de faire ses preuves dans l’univers du septième art. On l’avait même déjà entendu exprimer son désir d’incarner le personnage de Maria Callas.

Même si ce rêve devra encore prendre un peu de temps pour devenir réalité, la chanteuse peut déjà se réjouir de ce premier rôle qui lui est confié. Plus intéressant encore, elle va jouer le rôle d’une diva dans le film puisqu’elle va jouer son propre rôle.

Un rôle parfaitement adapté

Le film Text for You est le remake américain d’une œuvre cinématographique allemande connue sous le nom de SMS Fur Dich, paru en 2016. Ce dernier était une adaptation du roman de l’écrivaine Sofie Cramer. Dans Text for you, on verra apparaitre Priyanka Chopra Jonas qui va jouer le rôle d’une femme qui a perdu son fiancé dans des conditions tragiques. Peinée par cette disparition, elle se met à envoyer des SMS au numéro du défunt.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion) le 27 Sept. 2020 à 8 :31 PDT



En réalité, le numéro en question avait déjà été attribué à une autre personne qui n’est en réalité que le personnage interprété par Sam Heughan, qui lui aussi souffre d’une peine de cœur. Les deux victimes de l’amour vont finalement se rencontrer et tomber amoureuses l’une de l’autre.

Malheureusement, ils se verront très vite rattrapés par leurs passés respectifs, leurs peurs, leurs craintes et leurs angoisses. Cette situation les empêchera d’avancer et ce sera la musique de Céline Dion qui leur permettra d’avoir le courage de donner une chance à leur amour et d’affronter les obstacles ensemble.

Pour le moment, la date de sortie du film n’a pas encore été annoncée et les fans de Céline Dion vont devoir patienter encore un peu pour voir leur idole sur leurs écrans. Jusqu’ici, cette dernière ne s’était illustrée que sur les scènes musicales et on se demande bien quelle sera sa performance avec cette nouvelle direction qu’elle a choisie.