Céline Dion : La chanteuse nous dévoile son corps musclé accentué par sa tenue de guerrière !

View this post on Instagram

Happy 1-year anniversary to the “Imperfections” music video! Here’s some behind-the-scenes photos. 🎬📸 Watch the full video through the link in bio! Team Celine . C’est le 1er anniversaire du videoclip “Imperfections” ! Voyez des photos des coulisses. 🎬📸 Voyez la vidéo complète en cliquant le lien dans la bio ! – Team Céline . #imperfections #courage # behindthescenes 📸Brian Purnell