Céline Dion : la star québécoise partage une vidéo de vacances, elle est rayonnante et épanouie !

Après une période tumultueuse pour la chanteuse Canadienne, elle retrouve enfin le sourire. Pour ses vacances d’été, Céline Dion s’est rendue dans sa ville natale. Un retour aux sources qui n’a eu que du positif sur la personne de la star. On peut le constater dans la vidéo postée par l’interprète de « s’il suffisait d’aimer » sur son compte Instagram.

Une période de maladie pour Céline Dion

L’icône de la musique mondiale a su toujours rendre fou son public. Mais elle a de temps à autre été la cible de certaines rumeurs. Dans ce cas précis, il s’agit du nouveau physique de l’artiste. En effet, en Janvier 2020, la belle chanteuse était plus maigre que jamais. Sa nouvelle forme corporelle a suscité une véritable vague de questions sur la toile. Pour de nombreux internautes, la veuve de René Angelil, serait gravement malade. Une thèse qu’elle a réfutée lors d’une interview.

La chanteuse a dit s’adonner à la danse et cela a affiné son corps. Une réponse destinée à la critique de l’équipe de l’émission « Touche pas à mon poste ». Cependant en Mars 2020, Céline Dion tombera vraiment malade. Alors qu’elle était en pleine tournée, elle a attrapé une vilaine grippe. Elle a dû repousser deux concerts enfin de se rétablir. Elle a rassuré ses fans que la maladie n’avait rien avoir avec la pandémie du Covid-19.

Une Céline Dion radieuse… aujourd’hui !

Comme toutes les célébrités, Céline Dion a voulu tenir ses fans informer de ses vacances. Ainsi, la chanteuse a posté une vidéo sur son compte Instagram. Une vidéo qui montre l’artiste au mieux de sa forme. Elle est retournée au Québec afin de se ressourcer sur sa terre natale. La vidéo postée par la chanteuse est de toute beauté, il faut le notifier.

Sur la vidéo, on voit Céline Dion en pleine ballade dans la nature. On la voit marcher entre les arbres avec grâce et délicatesse. Les arbres étant en rang, donnaient l’impression de saluer le passage de la diva. La maman de trois enfants était vêtue tout simplement de hautes bottes de campagne. La légende ajoutée à cette vidéo est la suivante : «Trouver la paix à travers les arbres. Je vous envoie tout mon amour». Cette affirmation a été suivie de l’hashtag ‘’Friday Feeling’’.

Une star malgré tout sensationnelle !

La vidéo partagée par Céline Dion montre son côté naturel. Une chose qui a ébloui presque tous ses abonnés sur Instagram. De nombreux commentaires ont été faits avec plus de 150.000 mentions « J’aime ». Parmi ses admirateurs, on retrouve sa coiffeuse Dee Amore qui a précisé que le naturel allait bien à la Star. Cette vidéo n’est pas la seule chose qui épate les fans chez leur diva. Hormis la belle voix de cette dernière, il y a aussi son style d’habillement. Les vêtements de la diva internationale sont à la fois originaux et uniques.

Le style vestimentaire qu’adopte Céline Dion n’est pas commode. Il faut noter également que les vêtements sont faits en matière rare et précieux. A chaque apparition, la star fait toujours sensation. Lors de sa précédente tournée, la diva avait mis le paquet à chacun de ses concerts. Elle a même fait un numéro de danse qui a marqué les esprits.

Après cette pause, Céline Dion reprendra le tour de l’hexagone pour une nouvelle série de concerts. Plusieurs destinations sont prévues dont celles d’Athènes, de Munich, de Paris et Dublin.