Céline Dion maudite : son ex-compagnon victime d’une crise cardiaque ? Il est entre la vie et la mort !

Le premier drame est celui de son mari René emporté par un cancer en début d’année de 2016.

Ce drame fut l’un des plus difficiles à surmonter de sa vie.

Elle semblait perdre tous ses repères et a eu du mal à s’en sortir. Toutefois, loin de se laisser abattre, elle s’est vigoureusement relevée en se vouant davantage à l’atteinte de ses objectifs professionnels, ambitieux pour la plupart.

Elle pensait que c’est ce que voudrait son mari défunt et n’hésitait pas à revenir sur scène pour « extérioriser ses peines et joies ».

Cependant, une fois encore, elle doit voir un être cher se battre contre la mort, une autre épreuve dure à traverser.

De la mort de René à la danse

Avant de devenir son mari, René était son mentor. Celui-là qui l’aidait à aller de l’avant, à braver toutes les difficultés qui pouvaient se dresser sur le chemin ambitieux qu’elle avait décidé d’emprunter.

Mais la mort de ce dernier a causé un réel faussé. Quand bien même l’artiste québécoise essaye de s’efforcer, il y a un vide, il y a la touche de l’homme fort qu’elle avait eu comme époux qui manquait.

Certes, la passion restait la même, mais la satisfaction personnelle perdait parfois ses moyens. Pour revivre la sensation inouïe de ses débuts, elle décide d’explorer de nouveaux horizons, de faire des choix. Ces choix sont risqués, mais l’artiste semble vouloir ignorer le risque. Ainsi, elle se lance dans la danse. Elle reproduit des pas de chorégraphie qui sont critiqués par son public. Désormais, elle doit faire face à :

des courbatures quotidiennes,

des traits tirés davantage,

un cou décharné.

Ces aspects ne semblent pas l’arrêter. Elle s’engage résolument et avec son ami fidèle Pepe Muñoz, un grand danseur, l’entraînement est de plus en plus renforcé. Des commentaires sur les réseaux sociaux ont parfois même annoncé une liaison entre les deux amis. La liaison a été infirmée par l’homosexualité de son ami qui a été révélée. Ces dernières apparitions à la fashion week de Paris, en janvier dernier ont laissé ses fans très inquiets. Il y a vraiment de quoi se faire du souci pour elle. La jeune artiste doit revivre une scène cauchemardesque de son passé.

Son nouvel amoureux entre la vie et la mort

Céline Dion après avoir perdu René a eu du mal à se relever. Comme si cela ne suffisait pas, elle est sur le point de perdre un compagnon très cher, le chanteur américain Peabo Bryson. Elle fait la rencontre de ce beau jeune talentueux en 1991. Elle n’était pas encore mariée à René et ne se refusait pas de faire des rencontres. Certains fans affirmaient même qu’elle aurait eu une liaison avec cet artiste avant d’épouser René. D’une simple amitié naît un duo pour l’interprétation de la chanson la Belle et la Bête.

Un véritable succès qui a conduit à une collaboration prodigieuse. Leurs gestes, leurs regards, leurs complicités semblent les trahir. Sans dire mot, on voyait entre les deux artistes une certaine connexion. Tout laisse à penser que les deux aiment leur collaboration, leur compagnie.

Son compagnon a donc été victime le 27 avril 2019 d’une crise cardiaque en Géorgie, l’histoire semble se répéter pour Céline. Une fois encore, les médecins essayent de la rassurer de ce qu’ils feront l’essentiel pour sauver Peabo. Mais ce refrain lui est déjà familier et ne la rassure guère. Elle se rappelle des conditions dans lesquelles elle a perdu son premier mari. Les chances de Peabo un sexagénaire sont moindres. Même s’il réussissait à s’en sortir, il devra traîner quelques séquelles de cette crise cardiaque. Ce sera à tous les coups une épreuve dure pour Céline Dion qui est dans la cinquantaine.

Elle aurait certainement souhaité un peu plus de temps pour vivre avec ce cher compagnon. Sa dernière tournée mondiale qu’elle a nommée Courage semble être sa manière de dire qu’elle va rester forte face aux tourments de la vie. Ce qui reste désormais à Céline Dion sera les merveilleux moments qu’elle a passés avec Peabo.



Il suffit de regarder le quotidien de la star pour comprendre que Céline Dion a finalement tout perdu lorsque René est parti. Certes, elle tente de garder le cap, mais le bateau semble prendre l’eau un peu comme le Titanic qui a pu la rendre aussi célèbre. Aujourd’hui, elle jongle avec la mort et les drames ne semblent jamais très loin.