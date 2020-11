Céline Dion : ses jumeaux Eddy et Nelson ont déjà 10 ans ! Photos avant / après !

Nelson et Eddy viennent de fêter leurs 10 ans ! Et pour Céline Dion, cet anniversaire a été l’occasion de revenir sur les difficultés qu’elle a vécues durant sa grossesse et le grand bonheur que lui ont apporté ses jumeaux !

Une grossesse délicate pour Céline Dion…

Privée de scène à cause du coronavirus, l’emblématique Céline Dion s’est cependant donné le luxe de chanter pour une occasion très spéciale ce vendredi 23 octobre 2020 : les 10 ans de ses deux jumeaux Eddy et Nelson !

Et pour la célèbre chanteuse québécoise, c’est certainement une belle victoire que de pouvoir assister à ce moment sacré.

Rappelez-vous en 2009, Céline Dion était victime d’une première fausse couche, un événement qui l’avait profondément bouleversée et qui avait questionné ses possibilités d’être mère une seconde fois. Par chance, elle avait finalement réussi à tomber enceinte l’année suivante après de nombreuses tentatives de Fécondations in vitro (FIV).

Comme c’est souvent le cas à la suite de FIV, la star avait alors découvert qu’elle était enceinte de triplés. Malheureusement, après quelques semaines de grossesse, la mauvaise nouvelle est tombée : l’un des bébés n’avait pas survécu.

Heureusement la future maman a finalement donné naissance à Eddy et Nelson le 23 octobre 2010 dans l’État de Floride.

Et même si elle était visiblement ravie de son nouveau statut de maman, elle ne pouvait s’empêcher de penser à ce 3e enfant qui a disparu subitement : « Ce petit bébé a décidé de laisser la place aux deux autres. Et ça fait un choc. Au départ je voulais juste être enceinte, mais maintenant je resterais toujours avec cette question… Moi qui souhaitais avoir une fille, je me demanderais toujours… J’ai conservé le placenta et je suis quand même habitée par trois petits bébés« , avait-elle déclaré peu après son accouchement.

Une vie de famille heureuse malgré les épreuves

Depuis son accouchement, l’emblématique interprète de My Heart Will Go On, profite de chaque instant passé avec ses jumeaux (10 ans) et son fils ainé René -Charles (19 ans).

La maman avait déclaré que malgré le fait que Nelson et Eddy soient jumeaux, les deux enfants avaient développé, au-delà des caractéristiques physiques, des caractères très différents, voire même opposés : « Bien qu’ils soient jumeaux, ils sont si différents. Si l’un aime tel T-shirt, l’autre va vouloir quelque chose de complètement différent. Ils cherchent chacun leur propre individualité. C’est important pour leur évolution émotionnelle« , avait-elle déclaré en 2018 au magazine People.

La star québécoise a avoué ne pas vouloir d’une éducation genrée pour ses garçons. Aussi, elle n’a pas hésité une seule seconde lorsqu’ils ont exprimé le souhait d’avoir des jouets que l’on avait l’habitude d’appeler avant “de fille” : « J’ai acheté des poupées à mes garçons parce qu’ils me le demandaient. Après ils ont joué à la boxe pendant plusieurs mois, ils se sont déguisés en Hulk. À côté de ça, ils m’ont également piqué mes bottes alors qu’ils étaient encore en couche-culotte » avait-elle déclaré dans Le Parisien Week-end.

« Nous sommes tellement fiers de vous »

Pour célébrer le dixième anniversaire de ses jumeaux Nelson et Eddy, la star de 52 ans a souhaité publier un petit message personnel sur sa page Instagram.

Un message signé de son nom, de celui de son fils aîné, et de son mari défunt : « Nelson et Eddy, vous apportez tellement de joie, d’amour et de rires dans nos vies à chaque jour depuis 10 ans. Votre grand frère et moi, et votre père qui veille sur vous, nous sommes tellement fiers de vous deux ! Bonne fête mes amours! On vous adore… – Maman, RC et Papa xx… »

Cet adorable message plein d’amour et d’espoir accompagnait 3 photos montrant la superbe évolution de ses jumeaux. Bon anniversaire Nelson et Eddy !