Céline Dion s’offre une transformation vraiment impressionnante, découvrez le résultat en photo !

La chanteuse Céline Dion, que l’on a tous pu découvrir notamment avec sa chanson pour le film Titanic, est encore une fois au coeur de l’actualité pour une information qui devrait notamment intéresser la gente féminine et toutes celles et ceux qui suivent de près ou de loin l’actualité de la star mondiale. Sur les réseaux sociaux, elle est aussi présente.

En effet, c’est cette fois-ci sa coupe de cheveux qui est au centre des débats : Céline Dion n’est pas réputée pour garder sa langue dans sa poche, et elle le montre encore une fois en osant porter une toute nouvelle coupe de cheveux particulièrement osée ! Il est parfois agréable de changer de tête en début d’année.

Céline Dion n’est plus blonde : voici sa nouvelle coupe de cheveux qui va vous surprendre !

Même les plus grands fans de la chanteuse ne s’attendaient pas à cela : en effet on pourrait très bien penser que la chanteuse Céline Dion allait choisir de garder sa nouvelle coupe de cheveux blonde que l’on avait pu voir encore récemment sur les réseaux sociaux. A l’époque, on peut dire que les critiques avait d’ailleurs été assez unanimes : tout le monde l’avait félicité et on pensait même que cela allait durer pendant encore très longtemps. Mais comme vous allez le voir, il ne faut en effet jamais se fier à toutes les idées reçues que l’on peut lire ici et là.

En effet, la chanteuse Céline Dion n’hésite pas à faire parler d’elle, et quand ce n’est pas pour évoquer une de ces nouvelles chansons, c’est pour être dans l’actualité d’une toute nouvelle façon comme avec une coupe de cheveux par exemple. Comme on a pu le voir sur le réseau social Instagram, pour cette nouvelle année Céline Dion a décidé de voir les choses en grand : elle s’est teint les cheveux et elle est devenue rousse !

Mais ces fans ne s’attendaient clairement pas à un changement de couleur de cheveux de la part de Céline Dion pour cette nouvelle année : elle a pris tout le monde de court et à en juger par le nombre de likes sur sa photo, on peut très bien penser que cela a beaucoup plus à ses fans !

En tout cas, le moins que l’on puisse dire c’est que Céline Dion est bien dans la tendance car selon tous les professionnels il s’agit bel et bien de la grande tendance de cette année : les femmes sont de plus en plus nombreuses à demander des cheveux courts chez leur coiffeur.

Les coupes de cheveux courts sont à la mode cette année : découvrez les nouvelles tendances à suivre !

Comme vous avez pu le constater récemment sans doute si vous avez fait attention autour de vous, les coupes de cheveux courtes reviennent en force ! Alors qu’elles avaient été boudées pendant très longtemps par les femmes, vous pourrez constater que ces coupes de cheveux reviennent à la mode : elles sont pratiques à porter et adaptées à de nombreuses formes de visages !

Faites attention en revanche, car il ne faut pas toujours bien se fier aux apparences et sur certaines formes de visage, une coupe de cheveux court peut être une véritable catastrophe pour la forme de votre visage. Si vous voulez bien éviter cela, gardez à l’esprit que si vous avez un petit visage ou un visage rond, il vous faut absolument éviter d’avoir une coupe au carré court : cela donne beaucoup trop de volume à votre visage !